Влюбленные из Минска поженятся на Свадебном фестивале в НЦ «Россия» – пообщались с парой

Молодая, но просто потрясающая традиция родилась у наших соседей. Каждый год 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Московском национальном центре «Россия» проходит торжественная церемония бракосочетания сотен влюбленных со всех уголков страны. И каждая пара уникальна. В 2026 году участие в большом торжестве примут не только россияне, но и белорусы. Единственной парой, которая представит нашу страну на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» станут Екатерина Ковалева и Егор Русак.

Екатерина Ковалева, ведущий специалист отдела развития франчайзинговой сети кофеен:

Мы прошли уже все этапы подготовки своей собственной свадьбы. По канонам, где мы только вдвоем, наши родные, где будут банкеты, каравай, обязательно, домашний очаг, все будет.

Егор Русак, ведущий специалист отдела маркетинга Национального выставочного центра «БелЭкспо»:

Благодаря взаимодействию Минского международного выставочного центра «БелЭкспо» и Национального центра «Россия» нам выпала такая возможность заключить брак, создать семью на таком масштабном фестивале, где более 100 пар одновременно создают семью. Мы видели и слышали информацию от наших знакомых, рассказывали, но мы даже не думали, что нам выпадет такая возможность принять участие в нем.

Екатерина Ковалева

Для того, чтобы подать заявку, необходимо было заснять нам видеовизитку, в которой рассказывали, рассказать про свою пару, про свои какие-то традиции, а также почему мы хотим участвовать в этом фестивале. Мы подошли с некоторым креативом, выбрали локацию около Национальной библиотеки и отправили ее с нашей анкетой. Самое было приятное, когда организаторы нам дали обратную связь, что мы так растрогались, поэтому мы вас ждем и будем очень рады вас видеть. Это для нас было самое ценное.