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Как искусственный интеллект будет мотивировать к учёбе? Репортаж СТВ

21 декабря 2018 19:50
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Новости Беларуси. Искусственный интеллект - сельским школам. Парк высоких технологий подарил школьникам Болбасово и Барани умные планшеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как искусственный интеллект будет мотивировать к учёбе? Репортаж СТВ-1

На них установлено специальное приложение, которое контролирует время работы за устройством с помощью компьютерного зрения, а также следит за выполнением домашних заданий.

Как искусственный интеллект будет мотивировать к учёбе? Репортаж СТВ-4

Таким образом, резиденты ПВТ помогают уникальным в мире инструментам добраться до самых отдаленных белорусских учебных заведений.

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# It-технологии # общество # Всеволод Янчевский # Александр Турчин # Фотофакт

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