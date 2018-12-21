Как искусственный интеллект будет мотивировать к учёбе? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Искусственный интеллект - сельским школам. Парк высоких технологий подарил школьникам Болбасово и Барани умные планшеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На них установлено специальное приложение, которое контролирует время работы за устройством с помощью компьютерного зрения, а также следит за выполнением домашних заданий.