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Гродненский «Неман» проиграл «Райо Вальекано»

29 августа 2025 11:01
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Гродненский «Неман» не сумел выйти в основной раунд третьего по силе Еврокубка – Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ответном матче плей-офф квалификации подопечные Игоря Ковалевича разгромно проиграли «Райо Вальекано». Белорусы держались до середины второго тайма. Но дальше пропустили 4 безответных мяча. По сумме двух дуэлей – поражение 0:5. Тем не менее, наш клуб заработал солидные призовые и помог вернуть квоту для страны в четыре команды начиная с сезона 2027/28. Теперь «Неман» сосредоточится на национальной арене.

# Футбол

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