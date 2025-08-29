Как зарубежные СМИ пытаются навязать тревогу читателям? Ответила психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

В рамках командировки в Кировский район Могилевской области Президент Беларуси напомнил, как тема дефицита картофеля обеспокоила белорусских граждан, всячески разгоняясь средствами массовой информации. Аналитики зарубежных СМИ со всей наблюдаемой серьезностью строили простыни теорий, куда пропал белорусский картофель, представляя это событие, как символ неконструктивной политики и упадка. Психологию восприятия этой «новости» будоражило то, что картофель давно является белорусским брендом, архетипичным образом плодородия и способности белорусов себя прокормить. Продолжая тему ассоциаций с местным картофелем, они корнями уходят к природной потребности в пище, где логика провокации состоит в том, что если в Беларуси хватает картофеля, то не будет и голода, но если якобы нет и картофеля, то очевидно, все якобы плохо. Ощущение дефицита того, что всегда было в изобилии, предполагаемо отзовется тревогой. И как результат, провокаторы саботируют общество к беспокойству. Поскольку страх голода – это наше природное. Повторюсь, это возможный пример того, как строится логика провокаторов.