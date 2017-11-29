Сиделка в Минске. Кто готов работать?

Иногда жизненные обстоятельства складываются так, что члену семьи становится необходима помощь сиделки. Услуга эта далеко не бюджетная, а работа тяжелая и специфическая. Кто готов работать сиделкой, рассказывает в программе «Большой город» директор агентства по подбору домашнего персонала Светлана Кузнецова.

Светлана Кузнецова, директор агентства по подбору домашнего персонала:

Самый главный критерий отбора такого работника – наличие опыта, хорошо, если есть специальное медицинское образование. Не все сиделки с медицинским образованием, но мы в агентство приглашаем и направляем своим заказчикам только тех, у кого есть уверенный опыт работы и положительные рекомендации с предыдущих мест работы.

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