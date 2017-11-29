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14-15 рублей за час работы: сколько стоит вызвать повара на дом в Минске?

29 ноября 2017 10:45
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Прием гостей – это значит простоять полдня на кухне. А к приходу гостей у вас уже нет никакой радости? Существует ли специалист, который может избавить от такого вида труда, рассказывает в программе «Большой город» директор агентства по подбору домашнего персонала Светлана Кузнецова.

Светлана Кузнецова, директор агентства по подбору домашнего персонала:
Мы отбирали повара и для организации для проведения какого-то мероприятия. И на долговременное сотрудничество тоже. По стоимости это 14-15 рублей за час работы.

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# общество # Еда # Светлана Кузнецова

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