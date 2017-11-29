Няня в Минске: сколько стоит услуга и зависит ли цена от количества детей

Есть ли специализации среди помощниц по уходу за ребенком, какие бывают няни и сколько стоят их услуги в Минске, рассказывает в программе «Большой город» директор агентства по подбору домашнего персонала Светлана Кузнецова.

Светлана Кузнецова, директор агентства по подбору домашнего персонала:

По возрасту ребенка – это первая градация. Конечно, это няни для новорожденных, для грудничков, как мы их называем, детки от рождения. Потом няни, которые растят детей до возраста детского сада – до 1,5-2 лет. Может быть, до 3-х лет эта же няня остается в семье. Как правило, это няни с медицинским образованием и обязательно с опытом работы именно с таким вот возрастом – с новорожденными детками. Потому что это огромная ответственность и нужно много знать и уметь.

Не любая няня справится с такой работой.

Потом приглашают няню уже для ребенка постарше, для которого важно развитие, обучение навыкам самообслуживания, обучение чтению, письму. То есть это уже развивающие няни.

Гувернер – с детьми дошкольного и школьного возраста. Это та няня, которая производит подготовку к школе, помогает с уроками, как репетитор, может быть, помогает с какими-то отдельными предметами.

И есть такая позиция, как няня, которая осуществляет просто присмотр.

Но таких нянь все меньше. Все-таки, мамы приглашают домой няню – хотят, чтобы она знала, умела больше, чем мама. Она должна быть с педагогическим образованием, она должна быть с опытом работы с детьми, с хорошими рекомендациями, знала все максимально о ребенке.

Олег Степанюк, ведущий:

А стоимость от этой специализации зависит?

Светлана Кузнецова:

Да, зависит.

Няни рассматриваются от 6 до 9 рублей за час работы.

Дороже всего няни развивающие, которые владеют методиками, которые действительно знают, как увлечь ребенка, как его замотивировать. И няни, которые работают с новорожденными детьми, с грудничками, потому что это огромная ответственность.

Олег Степанюк:

Зависит ли цена на няню от количества детей в семье?

Светлана Кузнецова:

Не всегда. Раньше была четкая градация.

Сейчас 1-2 ребенка рассматриваются по одной и той же стоимости.

Единственное, если это двойня, когда дети одинакового возраста: один тут сидит, другой хочет бежать – это, конечно, достаточно тяжелая работа. Вот тут немного повыше стоимость няни.

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