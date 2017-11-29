Мертвый хомяк под диваном, забытые сотрудники после корпоратива: реальные случаи из практики клинера

Работа, хобби, семья, дом… У современных девушек, порой, времени на уборку не остается. Как решить этот вопрос, расскажем в сюжете программы «Большой город».

Корреспондент СТВ Александра Понасюк пригласила специалиста из клининговой компании, чтобы узнать, чем отличается профессиональная уборка от старых «бабушкиных» методов.

Многие думают, что знают про уборку все. Однако какие средства и технику используют сегодня клининговые специалисты, догадываются не все. Конечно, все зависит от потребностей в уборке.

Специальный валик, растяжка и тряпка с микрофиброй – все это орудия чистых стекол.

А кто занимается уборкой дома в семье клинера? Андрей Милевский, клинер:

У меня жена убирает. Если я окна (на работе – ред.) делаю, они потом аж ночью снятся. Сейчас у нас нет четкого деления – где женская работа, где – мужская. Женщины и машины делают и на стройках работают, мужчины педикюр делают. На практике оказалось, что специалистов по уборке мужчин и женщин 50\50. Порядок в доме всем по душе. За день специалист успевает навести чистоту в среднем в двух квартирах.

Бывают и очень курьезные случаи.