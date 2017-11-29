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Мертвый хомяк под диваном, забытые сотрудники после корпоратива: реальные случаи из практики клинера

29 ноября 2017 10:50
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Работа, хобби, семья, дом… У современных девушек, порой, времени на уборку не остается. Как решить этот вопрос, расскажем в сюжете программы «Большой город».

Мертвый хомяк под диваном, забытые сотрудники после корпоратива: реальные случаи из практики клинера-1

Корреспондент СТВ Александра Понасюк пригласила специалиста из клининговой компании, чтобы узнать, чем отличается профессиональная уборка от старых «бабушкиных» методов.
Многие думают, что знают про уборку все. Однако какие средства и технику используют сегодня клининговые специалисты, догадываются не все. Конечно, все зависит от потребностей в уборке.

Специальный валик, растяжка и тряпка с микрофиброй – все это орудия чистых стекол.

Мертвый хомяк под диваном, забытые сотрудники после корпоратива: реальные случаи из практики клинера-4

А кто занимается уборкой дома в семье клинера?

Андрей Милевский, клинер:
У меня жена убирает. Если я окна (на работе – ред.) делаю, они потом аж ночью снятся. Сейчас у нас нет четкого деления – где женская работа, где – мужская. Женщины и машины делают и на стройках работают, мужчины педикюр делают.

На практике оказалось, что специалистов по уборке мужчин и женщин 50\50. Порядок в доме всем по душе. За день специалист успевает навести чистоту в среднем в двух квартирах.

Мертвый хомяк под диваном, забытые сотрудники после корпоратива: реальные случаи из практики клинера-7

Бывают и очень курьезные случаи.

Мертвый хомяк под диваном, забытые сотрудники после корпоратива: реальные случаи из практики клинера-10

Андрей Милевский, клинер:
Месяца два назад я работал, делали окна. Девчата двигали диван – хомяка мертвого нашли. Крика было на самом деле! А это оказалась игрушка. Бывали и наручники, и не только.
Сотруднику клининговой компании нужны не только крепкие руки, но и нервы. Что может удивить и шокировать специалиста по уборке в работе?

Андрей Милевский, клинер:
Молодая компания. Это было после Нового года. Вы не представляете, что там было! Даже некоторых людей забыли.

Отметим, что конкуренция услуг по уборке с каждым годом растет, а цена на них, соответственно, снижается. Поэтому все больше белорусов откладывают свои швабры и приглашают профессионалов.

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# общество # Курьезы # Светлана Кузнецова

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