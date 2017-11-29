Мертвый хомяк под диваном, забытые сотрудники после корпоратива: реальные случаи из практики клинера

Работа, хобби, семья, дом… У современных девушек, порой, времени на уборку не остается. Как решить этот вопрос, расскажем в сюжете программы «Большой город».
Работа, хобби, семья, дом… У современных девушек, порой, времени на уборку не остается. Как решить этот вопрос, расскажем в сюжете программы «Большой город».
Корреспондент СТВ Александра Понасюк пригласила специалиста из клининговой компании, чтобы узнать, чем отличается профессиональная уборка от старых «бабушкиных» методов.
Многие думают, что знают про уборку все. Однако какие средства и технику используют сегодня клининговые специалисты, догадываются не все. Конечно, все зависит от потребностей в уборке.
Специальный валик, растяжка и тряпка с микрофиброй – все это орудия чистых стекол.
А кто занимается уборкой дома в семье клинера?
Андрей Милевский, клинер:
У меня жена убирает. Если я окна (на работе – ред.) делаю, они потом аж ночью снятся. Сейчас у нас нет четкого деления – где женская работа, где – мужская. Женщины и машины делают и на стройках работают, мужчины педикюр делают.
На практике оказалось, что специалистов по уборке мужчин и женщин 50\50. Порядок в доме всем по душе. За день специалист успевает навести чистоту в среднем в двух квартирах.
Бывают и очень курьезные случаи.
Андрей Милевский, клинер:
Месяца два назад я работал, делали окна. Девчата двигали диван – хомяка мертвого нашли. Крика было на самом деле! А это оказалась игрушка. Бывали и наручники, и не только.
Сотруднику клининговой компании нужны не только крепкие руки, но и нервы. Что может удивить и шокировать специалиста по уборке в работе?
Андрей Милевский, клинер:
Молодая компания. Это было после Нового года. Вы не представляете, что там было! Даже некоторых людей забыли.
Отметим, что конкуренция услуг по уборке с каждым годом растет, а цена на них, соответственно, снижается. Поэтому все больше белорусов откладывают свои швабры и приглашают профессионалов.
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