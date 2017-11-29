Как правильно подбирать няню и нужно ли заключать с ней договор?

При подборе домашнего персонала или няни многие идут по принципу «подруга посоветовала» или ищут кандидатов в интернете. В чем удобство того или иного способа поиска, рассказывает в программе «Большой город» директор агентства по подбору домашнего персонала Светлана Кузнецова.

Светлана Кузнецова, директор агентства по подбору домашнего персонала:

Есть три варианта. Первое – это обратиться в агентство. Второе – так называемое «сарафанное радио», когда приглашают по рекомендации знакомых. Но тут есть нюанс – не все то, что хорошо для кого-то, будет хорошо для вас. И третий вариант, когда ищешь самостоятельно. Возможно, в агентство и обращаются потому, что нет времени, желания и возможности просмотреть такое количество людей.

Нужно проверить документы, нужно получить рекомендации.

Во-первых, мы делаем все, чтобы это было максимально комфортно и удобно для наших заказчиков и клиентов. Мы экономим его время. Если есть желание, он всегда может приехать к нам в офис. Если удобнее, мы можем принять заявку по телефону. Для этого наш специалист максимально подробно выясняет нюансы заявки: график, потребности, пожелания, какую хочет видеть няню. Непосредственно по этим критериям мы производим большой отбор и подбираем тех людей, которые готовы, согласны и максимально подходят под эти пожелания, требования заказчика. Дальше направляем анкеты знакомиться заказчика по описаниям с кандидатами.

Есть так называемые пробные дни.

Одно дело – это поговорить и познакомиться, а другое дело – посмотреть на практике, как же человек работает на самом деле. Если это няня, важно как ребенок на нее отреагирует, появится ли между ними контакт, насколько схожи родители и няня в своих представлениях и понятиях в воспитании ребенка.

Комфортно должно быть обеим сторонам: и семье, и работнику.

Изначально заключается договор непосредственно с нами на оказание услуги по подбору персонала. Между заказчиком и агентством. И мы рекомендуем договор между работником и семьей, он заключается на усмотрение заказчика. У нас есть образец. Это договор на оказание возмездных услуг между физическими лицами. Он имеет юридическую силу, и мы все понимаем, что наличие такого документа дисциплинирует. Там представлены обязанности и права обеих сторон. Оговариваются такие нюансы, как график, оплата, обязанности, когда производится оплата и в какой форме, оговаривается пункт сроков, за сколько стороны могут друг друга предупредить в случае прекращения оказания услуги.

Есть пункт о причинении материального ущерба.

Таких случаев минимум, но в договоре это должно быть предусмотрено.

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