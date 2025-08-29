Финалистки «Мисс Беларусь» помогают на стройке Национального исторического музея. Пообщались с красавицами

Конкурс «Мисс Беларусь» все ближе к финалу. 24 обворожительные финалистки почти прошли экспресс-курс по моделингу. Несколько недель они учились грациозно двигаться по подиуму, профессионально позировать перед камерами и принимали активное участие в благотворительных акциях.

Алина Трус, корреспондент:

На этот раз девушки и вовсе отложили платья, надели рабочую униформу и присоединились к строительству Национального исторического музея. Давайте понаблюдаем за нашими красавицами.