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Финалистки «Мисс Беларусь» помогают на стройке Национального исторического музея. Пообщались с красавицами

29 августа 2025 11:06
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Конкурс «Мисс Беларусь» все ближе к финалу. 24 обворожительные финалистки почти прошли экспресс-курс по моделингу. Несколько недель они учились грациозно двигаться по подиуму, профессионально позировать перед камерами и принимали активное участие в благотворительных акциях.

Алина Трус, корреспондент:
На этот раз девушки и вовсе отложили платья, надели рабочую униформу и присоединились к строительству Национального исторического музея. Давайте понаблюдаем за нашими красавицами.

Финалистки «Мисс Беларусь» помогают на стройке Национального исторического музея. Пообщались с красавицами-2

Ева Корнейчук, участница Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»:
Для меня очень важно принять участие в этой благотворительной акции, так как я понимаю, что я могу хоть чуть-чуть, но как-то облегчить людям труд, которые работают и строят такой прекрасный масштабный музей. Уборка всего первого этажа, подметаем, выносим какие-то палки, вот это все складываем в одну кучу и наводим порядок тут, на первом этаже. Девочки пошли замешивать клей. Кто-то ездит, собирает мусор. Мы в процессе. 

Участницы конкурса к работе подходят ответственно. Национальный исторический музей станет символом культурного наследия страны.

Подробности в видео.

# Мисс Беларусь # Конкурс # Конкурс красоты

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