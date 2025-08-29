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Как минимум 17 человек стали жертвами наводнения в Пакистане

29 августа 2025 11:00
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Как минимум 17 жизней унесла непогода в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные муссонные дожди и сброс излишков воды из плотин в соседней Индии привели к выходу из берегов трех рек.

Как минимум 17 человек стали жертвами наводнения в Пакистане-2

В эпицентре стихии оказалась провинция Пенджаб на севере страны. В некоторых районах уровень воды поднялся более чем на метр. Затопленными оказались порядка полутора тысяч деревень. В спешке покидать свои дома и искать убежища в безопасных районах пришлось миллиону местных жителей. По данным властей, это самое сильное наводнение за последние 40 лет.

Ирфан Али Хан, глава управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Пенджаб:
На данный момент 1 692 деревни по всему Пенджабу оказались под водой, что затронуло приблизительно полтора миллиона человек, которые напрямую пострадали и столкнулись с различными проблемами.

Под угрозой уничтожения оказалось и сельское хозяйство региона. Под водой – десятки тысяч гектаров полей со стратегическими культурами.

# Природные явления # Наводнение

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