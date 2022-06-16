Документ принимается на год. В Беларуси приняли законопроект «О социальной поддержке населения»

Новости Беларуси. Меры, предлагаемые в законопроекте «О социальной поддержке населения», позволят защитить белорусов от западных санкций. 16 июня документ в двух чтениях приняли депутаты Палаты представителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Речь прежде всего о благосостоянии людей. Проект закона предполагает гибкий механизм поддержания уровня доходов. В зависимости от макроэкономической ситуации правительство будет корректировать бюджет прожиточного минимума и осуществлять дополнительные выплаты отдельным категориям граждан. Документ принимается только на этот год.

Инна Крачек, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня бюджет прожиточного минимума корректируется каждый квартал в ценах последних чисел месяца. Минимальная заработная плата устанавливается на 1 января текущего года. Этим законом дается право правительству в ручном режиме регулировать экономику, выплаты заработной платы на 2022 год.

В первом чтении депутаты одобрили проект закона, предусматривающий совершенствование земельных отношений. Также поддержаны изменения в Гражданский кодекс по вопросам самовольного строительства. Одобрен новый документ об объединениях нанимателей. Есть новации в сфере донорства.

Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По многочисленным предложениям наших доноров предполагается увеличить возраст доноров с 60 до 65 лет. Впервые законодательно предлагается разделить доноров по категориям в зависимости от того, по каким целям будет использована их кровь, которую они сдают: это либо для медицинских целей – переливание крови, либо для промышленного производства лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Жанна Стативко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В нашей стране действует система социального партнерства. Это взаимодействие трех сторон: государства, нанимателей и профсоюзов. Если говорить о профессиональных союзах, то разработано специальное законодательство, которое регулирует деятельность профсоюза – Закон Республики Беларусь «О профессиональных союзах». Специального законодательства, регулирующего деятельность объединения нанимателей, в нашей стране не разработано, не действует, поэтому возникла необходимость разработки такого законопроекта.