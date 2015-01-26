Как и когда празднуют Новый год в Китае, Индии и Таиланде, и в каком месяце можно повторить праздник в Беларуси

1 января – день, который считается праздником в большинстве современных культур. Но, во-первых, так было не всегда. Во-вторых, до сих пор существует огромное количество альтернативных вариантов начала нового года.

К примеру, китайцы 1 января празднуют очень скромно. А все потому, что настоящий Новый год у них еще впереди.

В 2015-м он наступит 4 февраля. Именно в этот день немного раньше традиционного китайского Нового года и начинается настоящий год деревянной козы. Более того, праздновать его будут аж целых 15 дней.

Отсюда еще одна дата начала китайского Нового года – 19 февраля. Называется этот день «Праздник фонарей». Роскошных елок здесь не увидишь. Главный символ праздник – зажженный фонарик. И, поверьте, таких фонарей вы не увидите больше нигде.

А вот в соседнем Таиланде и Бирме фонарей не жгут. Здесь на Новый год принято обливать водой всех, кто попадется на пути. По местным поверьям, только так можно обеспечить себе богатство и счастье в наступающем году.

Встречают этот праздник по буддийскому лунному календарю 13-15 апреля – в самый жаркий месяц в году.

Еще одна местная традиция – в первый день нового года отпускать на волю птиц и рыб.

Однако ни одна страна не может сохраниться с Индией по количеству новогодних праздников. Новый год здесь встречают около восьми раз.

Например, согласно религии индуизма, которую исповедует большая часть населения страны, Новый год начинается весной. Это праздник Гуди-падва.

А вот в западных штатах Индии Новый год празднуют в октябре. Это праздник богини богатства Лакшми, или праздник светильников Дивали. В этот день зажигают тысячи фонарей и устраивают фейерверки.

Индусы верят, что богиня ходит из дома в дом в поисках места для отдыха, даруя богатство тем жилищам, которые ярко освещены, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Вам кажется, что нам это чуждо, а, между тем, до знаменитого Указа Петра I, повелевшего отмечать Новый год 1 января, славяне праздновали Новый год весной – в марте.

Если вы не успели, как собирались, начать новую жизнь в новом году, не расстраивайтесь: впереди еще немало дат, которые можно назначить точкой отсчета новой жизни.