В Витебске родился малыш - богатырь: вес Андрюши больше 6 килограммов!

Новости Беларуси. В Витебске на свет появился настоящий богатырь. Речь о малыше весом больше 6 килограммов. Рост мальчика соответствующий – 59 сантиметров. Такими детки обычно бывают уже в трёхмесячном возрасте.

Родители назвали сынишку Андреем. Его мама, 34-летняя Юлия Сахарова, уже имеет двоих деток.

Кстати, предыдущий ребёнок в этой семье весил 5 килограммов 100 граммов. Первенец-дочка была стандартной - 3 700.

Таким образом, Андрюша побил семейный рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Сахарова, многодетная мама:

Не планированный, но долгожданный. Но так получилось. Решили: обязательно рожать. Андрей у нас в честь дедушки. Второй в честь моего отца. А третий в честь свекра.

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического родильного дома:

Если брать по статистике в целом по городу Витебску и Витебской области, то каждый год у нас появлялись малыши свыше 6 килограммов. В прошлом году было в больнице скорой медицинской помощи, в позапрошлом в нашем роддоме также был малыш с весом 5 килограммов 800 граммов.

Стоит заметить, что в прошлом году, в канун женского праздника, в многодетной витебской семье Симановичей появился на свет мальчик, вес которого тоже превысил 6 килограммов.

К слову, крупными считаются детки с массой свыше четырех килограммов. Из общего числа новорожденных это примерно 8-10%.