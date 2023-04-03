Как и где правильно организовывать шашлыки? Рассказала представитель МЧС

Как только теплеет, вылазки на природу становятся особым ритуалом. Хочется поскорее собраться дружной компанией и насладиться мясом на гриле. Очень важно организовывать барбекю-вечеринки в специально отведенных местах.

Алексей Апенок, начальник службы по охране и защите леса УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках и на участках с сухой травой. Допускается разводить костры в мангалах, барбекю и так далее. В Минске у нас находится водохранилище Дрозды и Цнянское водохранилище.

За «Минским лесопарковым хозяйством» закреплены также водохранилища Заславское и Криница. Всего на территории обслуживаемых предприятием зон отдыха расположено 20 пляжей. Для комфортного отдыха на них установлены беседки с мангалами. Когда вы определились с местом досуга, стоит вспомнить и о правилах пожарной безопасности. Алексей Апенок:

По завершению мероприятия обязательно нужно затушить костер до полного прекращения тления, сделать это можно водой. Все наши зоны отдыха находятся вблизи водохранилища, элементарно: водой, песком или сопутствующими материалами.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Самое важное, если вы это делаете на придомовой территории, располагать мангал вдали от зданий и сооружений для того, чтобы исключить попадание искр. Обязательно вооружитесь огнетушителем либо ведром с водой. Конечно, обратите внимание, что, если погода ветреная, то это создает дополнительную опасность. Не используйте для розжига легко воспламеняющиеся и горючие жидкости. Не подпускайте близко к костру детей. Нередко после посиделок на свежем воздухе отдыхающие оставляют за собой горы мусора, а природа задыхается от таких «подарков» человека. Не стоит забывать убирать за собой.