Прямой эфир

Как и где правильно организовывать шашлыки? Рассказала представитель МЧС

03 апреля 2023 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как только теплеет, вылазки на природу становятся особым ритуалом. Хочется поскорее собраться дружной компанией и насладиться мясом на гриле. Очень важно организовывать барбекю-вечеринки в специально отведенных местах.

Как и где правильно организовывать шашлыки? Рассказала представитель МЧС-1

Алексей Апенок, начальник службы по охране и защите леса УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
Запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках и на участках с сухой травой. Допускается разводить костры в мангалах, барбекю и так далее. В Минске у нас находится водохранилище Дрозды и Цнянское водохранилище.

Как и где правильно организовывать шашлыки? Рассказала представитель МЧС-4

За «Минским лесопарковым хозяйством» закреплены также водохранилища Заславское и Криница. Всего на территории обслуживаемых предприятием зон отдыха расположено 20 пляжей. Для комфортного отдыха на них установлены беседки с мангалами. Когда вы определились с местом досуга, стоит вспомнить и о правилах пожарной безопасности.

Алексей Апенок:
По завершению мероприятия обязательно нужно затушить костер до полного прекращения тления, сделать это можно водой. Все наши зоны отдыха находятся вблизи водохранилища, элементарно: водой, песком или сопутствующими материалами. 

Как и где правильно организовывать шашлыки? Рассказала представитель МЧС-7

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Самое важное, если вы это делаете на придомовой территории, располагать мангал вдали от зданий и сооружений для того, чтобы исключить попадание искр. Обязательно вооружитесь огнетушителем либо ведром с водой. Конечно, обратите внимание, что, если погода ветреная, то это создает дополнительную опасность.

Не используйте для розжига легко воспламеняющиеся и горючие жидкости. Не подпускайте близко к костру детей. Нередко после посиделок на свежем воздухе отдыхающие оставляют за собой горы мусора, а природа задыхается от таких «подарков» человека. Не стоит забывать убирать за собой.

Как и где правильно организовывать шашлыки? Рассказала представитель МЧС-10

Анастасия Швайбович:
Ни в коем случае не оставлять после себя разбитых бутылок, поскольку это тоже может стать источником возникновения загорания, нельзя оставлять окурки, выбрасывать их также из окон машин. Поступают сообщения о загорании природных экосистем. Поэтому обращаем внимание, что необходимо  быть предельно осторожными.

За нарушение требований пожарной безопасности светит немалый штраф. А если пожар все же случился, взыскание может увеличиться. Наслаждайтесь моментом правильно  и помните об ответственности.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Правила безопасности # общество # Валерия Яскевич # Вероника Макаревич # Анастасия Швайбович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зависит от родителей, будут ли дружить малыши. Какая разница у детей в семье считается лучшей?
03 апреля 2023 12:05

Зависит от родителей, будут ли дружить малыши. Какая разница у детей в семье считается лучшей?

Ухудшить состояние может солнце. Какие процедуры для кожи лучше не проводить весной?
03 апреля 2023 12:01

Ухудшить состояние может солнце. Какие процедуры для кожи лучше не проводить весной?

МВД Беларуси: общее количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений существенно снизилось
03 апреля 2023 11:37

МВД Беларуси: общее количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений существенно снизилось