Современное вооружение. Специальная военная операция полностью перевернула представления о войне и боевых действиях. С одной стороны – окопная война в стиле Первой мировой, с другой – применение самых современных средств. Григорий Азаренок побывал в кузнице дронов – самого используемого ныне вооружения. Почему наше все равно лучшее – ответы в новой серии рубрики «Время героев». «Они проявили себя в бою». Где готовят дроны и бойцов?

Григорий Азаренок, СТВ:

Нам не нужны никакие реформы. Нам не нужна бессмысленная трескотня парламентских ассамблей. С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!» Нам нужны алтари и оборонные заводы.

Этот дрон «Бумеранг», дрон отечественной сборки. Собирается в Российской Федерации и здесь нами широко применяется. Здесь у нас беспилотники FPV DJI, этот беспилотник имеет возможность в любой момент стабилизироваться самостоятельно, поэтому больших навыков от оператора он не требует. Ребята, которые к нам приходят на обучение, это не просто люди, которые хотят обучиться, это ребята из действующих подразделений, бойцы. Их выделяют командиры специально, потому что они прошли уже определенный отбор, то есть они прошли через боевые действия. Они проявили себя в бою. Значит они могут принести в бою реальный результат. И их боевое мастерство таким образом здесь повышается. Григорий Азаренок:

Понятно, врагу помогают 50 технологически оснащенных стран. Как вы противостоите их противодроновым ружьям, средствам ПВО, ваши кулибины что-нибудь придумывают, чтобы преодолевать это? «Удивил – победил». Как умельцы противостоят западной технике?

Окунемся в историю. Если вы помните, Юлиан Семенов написал «Семнадцать мгновений весны». И вспомните, как ездила по улице машина, которая пилинговала передатчик радистский Кэт. С тех пор ничего не изменилось. Принципы работы всех систем, которые имеют возможность пилинговать, выявлять цели, остались прежними: это удаление, азимут и максимальная сила сигнала. По силе сигнала вы определяете азимут, по силе сигнала и отклику – удаление. Дальше вопрос шифрования, анализатора спектра выявления, определение «свой-чужой», опять же, это можно сделать по сигнатуре. И, в принципе, эти приборы есть и у противника, есть и у нас. Инженеры материально-технической базы в нашей стране присутствуют, поэтому мы ничем не уступаем. Я думаю, что свойство русского солдата с помощью смекалки побеждать врага никуда у нас не делось, только стало еще более ограненное, как алмаз. И мы сейчас применяем такие средства, которые для противника становятся сюрпризом. Принцип войны: удивил – победил. В этом смысле мы продолжаем традицию наших предков, поэтому стараемся. Григорий Азаренок:

Вообще, насколько это сейчас важно и насколько актуально для ведения боевых действий, для артиллерии, для разведки, для поражения? Эти дроны, квадрокоптеры и все остальное. «Развитие беспилотных систем уже определено самой жизнью»

Я всегда спрашиваю сомневающихся людей: вот, представляете, за бугром противник, и вам надо узнать, сколько их, что у них есть из вооружения и насколько они готовы вести боевые действия, насколько укреплен их район. Вы бы пошли сами или посмотрели бы беспилотником? Я думаю, ответ очевиден. Поэтому дальнейшее развитие беспилотных систем уже определено самой жизнью, поэтому других вариантов нет: надо идти, развивать, внедрять максимально широко. И я считаю, что в каждом подразделении каждый солдат должен уметь работать с беспилотником – это все равно что каждый солдат должен стрелять из автомата.

При этом существуют снайперы и другие профессии, но все профессии, которые существуют, военные, все обязаны иметь возможность стрелять из ручного стрелкового оружия. Поэтому точно так же беспилотник такого класса, который позволяет просто найти дорогу домой, оглядеться или выявить огневую точку противника, проконтролировать ее подавление, подходы к своей группе, когда выполняете задания, просто передать БК, передать еду, разминировать – столько я уже перечислил специализаций применения простых беспилотников, которые созданы для гражданских целей, здесь, на фронте. Для чего дронам модификации ярких цветов?

Мы модернизируем гражданские беспилотники. И здесь у нас система, позволяющая работать с двумя ВОГ-17. Не смотрите, что она выглядит так весело. Мы это делаем намеренно, мы можем сделать полностью зеленое, цвета хаки, серого, можем в цвет сделать. У нас есть любой пластик, но мы специально делаем яркие цвета. Для чего? Когда дрон над позицией сбрасывает ВОГи, они видят, что он яркий. И в следующий раз, когда они видят яркий дрон, для них это сигнал, что там ВОГи. Мы специально их провоцируем, мы их беспокоим.

Дрон, пролетая туда, обязательно возвращается через позиции. Он нанес удар где-то и возвращается через позиции на всякий случай, чтобы на позициях ребята, уважаемые партнеры, как говорит наш президент, не спали, не отдыхали, всегда были в тонусе. Чем более усталый противник, тем легче с ним работать. Она сверху одевается, сюда граната. И дальше, когда происходит здесь отцеп, освобождается граната. Причем граната не просто так, мы сделали, что граната вместе с чекой зажимается. То есть не надо никаких дополнительных приспособлений. В начале СВО на фронте использовались шприцы пятикубовые, чтобы надевать их на УЗРГМ. И когда боеприпас под своей тяжестью сходит, то он освобождает чеку выходом из этого шприца. Сейчас это не нужно, у нас есть такие системы, которые позволяют работать. То есть здесь мы печатаем эти системы, мы модернизируем беспилотники, вставляя в модуль между навигацией и исполнительным контролером полетным чип, который будет менять координаты его местоположения. «Дедушки позаботились». Гранату 1974 года выпуска используют в связке с дронами