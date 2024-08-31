Как готовят школы к новому учебному году – большой разговор с депутатом

Организация образовательного процесса – один из приоритетов для нашей страны. Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Татьяна Костюк, депутат Минского городского Совета депутатов. Ремонтные работы на следующий учебный год планируются еще зимой Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Расскажите на примере вашей гимназии, какая же работа проделана, чтобы мальчишки и девчонки пришли к началу учебного года в уютные классы?

Татьяна Костюк, депутат Минского городского Совета депутатов:

Всегда с большим трепетом и волнением ждем начала учебного года. Конечно, всегда хочется, чтобы наши ученики, педагоги приходили в отремонтированные, уютные и современные классы. Поэтому с большой ответственностью всегда готовимся к началу учебного года. Ремонтные работы на следующий учебный год планируются еще зимой предыдущего года, составляется план. Ремонтные работы осуществляются как за бюджетные средства, так и за внебюджетные средства, за средства попечительского совета и спонсорскую помощь. Мы смогли за эти деньги поменять оконные и дверные заполнения, уложить плиточное покрытие. К 1 сентября мы готовы, с радостью будем ждать наших учащихся и педагогов в уютных классах. Наталья Надольская:

Насколько серьезны и компетентны комиссии, которые оценивают материально-техническую базу школ, гимназий и готовность к работе? Представители каких служб и ведомств входят в их состав? Татьяна Костюк:

Комиссии, которые оценивают подготовку к новому учебному году очень компетентные. В их состав входят представители администрации района, управления образования, МЧС, УВД района, Комбината школьного питания района, также санэпидемстанции района. Утверждается этот состав комиссии главой администрации района, поэтому комиссия очень серьезная. Благоустройству пришкольной территории уделяется большое значение

Наталья Надольская:

Помогают ли в ремонте классов родители учеников? Я знаю, что многие активные мамы и папы сами вызываются покрасить шкафчики, застелить линолеум. Принимает ли школа такую помощь? Татьяна Костюк:

Помощь родителей это дело добровольное. Когда родители приходят, например, покрасить стены, вымыть окна или сложить новую мебель, то, конечно, мы с большой благодарностью принимаем такую помощь. Наталья Надольская:

Важное ли значение придается благоустройству школьной территории, стадионов, игровых площадок? Принимают ли участие в этом сами школьники, чтобы понять стоимость труда, порядка и чистоты? Татьяна Костюк:

Без сомнения, благоустройству пришкольной территории у нас уделяется большое значение. Наши дети и родители принимают в этом самое непосредственное участие. Наши дети, когда вкладывают свои силы в общее дело, то, конечно, они ценят время, дело и замечают вокруг себя эту красоту. Наталья Надольская:

В целом во многих школах летом работают сами ученики, тоже вносят свою лепту в облагораживание родных стен и территории. Насколько широко используется эта практика? Татьяна Костюк:

Дети, учащиеся ежегодно в летный период с 14 до 18 лет – для них организуется бригада временной трудовой занятости. Где ребята в течение 14 дней выполняют различные работы по благоустройству пришкольной территории, ремонту и сборке мебели, ремонту книг. Также есть лагеря труда и отдыха – это еще одна форма занятости учащихся. Наталья Надольская:

Естественно, это на добровольных началах? Татьяна Костюк:

Это на добровольных началах, конечно. Наталья Надольская:

На особом контроле была и остается безопасность детей. Ведется ли контроль готовности в этой сфере? Татьяна Костюк:

При мониторинге обращают внимание на осуществление пропускного режима, исправность камер видеонаблюдения, на рабочее состояние пожарных кранов и огнетушителей, на свободное открытие запасных выходов. Также дважды в год под контролем МЧС проходит обучение и эвакуация учащихся. Главный ресурс образования

Наталья Надольская:

Подготовка к новому учебному году – это не только комфорт и уют школы. Это в первую очередь учеба, знания и, конечно, учителя. Об их комфорте также необходимо позаботиться. Как это происходит в гимназии, которую вы возглавляете? Татьяна Костюк:

Учитель – самый главный ресурс образования, тот человек, который делает трудные вещи легкими. Поэтому, приходя на работу, каждому учителю хочется быть, находиться, работать в комфортной для себя и безопасной обстановке также в современных условиях. Когда приходит молодой специалист либо вновь прибывший учитель, конечно, создаются условия – это удобное расписание, посильная нагрузка, наставничество для молодых педагогов и вновь прибывших. Также в гимназии имеется психологическая комната разгрузки, где учителя могут поделиться не только своими проблемами, вопросами, но и просто поговорить о жизни. Наталья Надольская:

Сколько молодых специалистов пришли к вам в 2024 году? Будет ли обеспечено им, что положено по закону? Татьяна Костюк:

В этом учебном году к нам пришли два молодых специалиста – это учителя начальных классов. Конечно, что полагается им по закону, будет обеспечено. Материальные компенсирующие выплаты в размере 30 % от оклада ежемесячно наши молодые специалисты два года будут получать. Также специалисты, которые приехали к нам из другой местности, тоже получили единовременную помощь. Самое главное в работе депутата

Наталья Надольская:

За какой помощью приходят к вам избиратели? В целом, может быть, какие вопросы уже решены, есть ли крупные наказы или что в процессе? Татьяна Костюк:

Крупных наказов пока ко мне не поступало. Приходят на прием граждане, которые обеспокоены благоустройством придомовой территории – это замена либо покраска детских площадок, озеленение, замена лавочек возле подъездов. Наталья Надольская:

Какой-то у вас очень спокойный район. Татьяна Костюк:

Да, мы не жалуемся. Район у меня хороший – Зеленый Луг. Наталья Надольская:

Насколько вы доступны для ваших избирателей? В какие дни вы можете с ними встретится? Я знаю, что есть еще у Мингорсовета такая форма, как единый день депутата – тоже пользуется популярностью у избирателей. Татьяна Костюк:

У каждого депутата есть свой график работы и план. Зачастую бывает так, что мы не придерживаемся этого графика, а идем на вызов к человеку, когда это нужно. Наверное, если у тебя получается еще помочь этому человеку, оказать какую-то помощь, дать совет – это самое важное и главное в работе депутата. Наталья Надольская:

Родители учеников вашей гимназии знают, что вы уже депутат? Они уже успели воспользоваться этой возможностью? Татьяна Костюк:

Они знают, что я депутат. Многие родители приходили и говорили, что мы за вас голосовали, мы в вас верим. Все наши вопросы решаются на месте, не только как к депутату ко мне приходят, как к руководителю в первую очередь, поэтому здесь даже нет разграничения должности. Молодое поколение – будущее нашей страны