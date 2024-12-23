Как государство помогает в строительстве жилья, рассказали представители столичных властей

Главная ценность в Беларуси – люди. И государство создает все условия для того, чтобы жизнь граждан становилась комфортнее. На всех этапах развития страны ставится задача по удовлетворению потребности белорусов в жилье в качестве приоритета социальной политики. Вопрос был обозначен еще на первом Всебелорусском народном собрании в 1996 году. Меняются времена и геополитическая ситуация, но путь, который был избран тогда, остается неизменным для нашей страны. Вопрос обеспечения белорусов качественным и доступным жильем находится на постоянном контроле Президента. Как заявил Александр Лукашенко в январе 2022 года на совещании по актуальным вопросам развития строительной отрасли: «Если нет строительства – нет развития страны». Это аксиома. Это правило в доказательствах не нуждается, но узнать, как оно действует на практике, интересно. Поговорили об этом в ток-шоу «Большой город».

Юлия Алексеюк, ведущая ток-шоу:

Какую поддержку нуждающимся оказывает государство?

Павел Караневич, заместитель главы администрации Московского района г. Минска:

Можно разграничить всю господдержку на две категории. Одну – это для тех граждан, которые уже направлены на строительство: это льготные кредиты, субсидии. Кроме этого, необходимо помнить о том, что поддержка и в способах реализации своего права для стоящих на очереди нуждающихся – такие способы также пользуются популярностью. Это и долевое строительство без направления администрациями, и предоставление арендного жилья. Кроме этого, нуждающиеся имеют право строить жилье в городах-спутниках. Ну, и отдельным продуктом «Беларусбанк» выпустил программу, называется «Ипотека экспресс». С февраля 2024 года она действует, предусматривает возможность для нуждающихся кредитоваться под 12,5 % на 20 лет.