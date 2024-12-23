Более 2600 тонн зерна озимого рапса собрало хозяйство Копыльского района в 2024-м

Сельскохозяйственная отрасль Минской области в 2024 году по многим показателям достигла рекордных результатов. Четверть от республиканского каравая вырастили аграрии центрального региона – это более 2,5 миллиона тонн зерновых и зернобобовых с учетом рапса и кукурузы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Перед Минской областью стоит задача в течение пятилетки увеличить эти показатели на миллион тонн. Каждый внес свой вклад. Так, например, хозяйство «Преснаки» Копыльского района заняло второе место в областных соревнованиях по намолоту маслосемян. В этом сезоне собрали более 2 тысяч 600 тонн зерна озимого рапса. Работали по проверенным технологиям. Также хозяйство было отмечено на областных «Дажынках».

Владимир Лазовский, директор сельхозпредприятия «Преснаки»:

Площадь нашего хозяйства составляет 6 286 гектар. Из них 4 680 – пашни. Благодаря нашему слаженному коллективу в этом году нам удалось достичь неплохого результата. Мы собрали 8 128 тонн зерна при урожайности 39,9 центнера с гектара. По соотношению к уровню прошлого года – это на 158 % больше.

Растениеводство – это основа для животноводческой сферы. Заготовке качественных кормов уделяют особое внимание. В хозяйстве «Преснаки» заложили внушительный запас сенажа, силоса и сена. Ведь весь год необходимо кормить более 4,5 тысячи голов крупнорогатого скота. А от этого зависит и удой. На сегодняшний день с одной буренки получают 21 литр в сутки. Сорт – экстра. До конца года планируют выйти на 7,5 тысячи литров удоя на одну буренку.