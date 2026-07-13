Как помочь ребенку пережить развод родителей – рассказала психолог

Маргарита Климович, психолог:

Развод родителей – важно понимать, что это всегда травматизация для ребенка. Другой момент, насколько эта травма будет развиваться и будет серьезной. То есть иногда ребенок травмируется, но за счет какого-то теплого отношения, за счет того, что родители стараются друг с другом находить общий язык, ребенок достаточно легко проходит эту фазу. Тем не менее, все равно важно не фантазировать и понимать, что с этим придется как-то работать. Для того, чтобы развод максимально легко прошел для ребенка, вам очень важно понять, что ни в коем случае нельзя агрессировать при детях друг на друга.

Далее важно показать, какие плюсы можно из этого вынести. Когда я работаю с детьми, у которых в семье произошел развод, работаю через сказкотерапию либо метафорические карты. В сказкотерапии я рассказываю о том, что жила принцесса или принц, у него был один замок и теперь стало два замка. Он может жить с мамой и папой. Для ребенка тогда эта тема становится какой-то такой более интересной, легче проживаемой. Далее с ребенком, конечно, очень важно много разговаривать. Каждый из родителей должен для ребенка объяснить, что даже несмотря на то, что родители разошлись друг с другом как партнеры, в любом случае остаются родителями для своих детей. То есть я включен в твою жизнь, буду максимально стараться тебе помогать. Эти вещи, конечно, помогают ребенку все равно как-то ощущать базовое такое чувство безопасности.