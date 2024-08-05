Как глобальное потепление влияет на жизнь людей? Поговорили с академиком НАН Беларуси

Владимир Логинов, главный научный сотрудник Центра климатических исследований, академик НАН Беларуси:

Если говорить о том, есть ли глобальное потепление или его нет, я отвечаю точно – оно есть. Возражать экспериментальным данным, которые свидетельствуют о том, что в северном полушарии среднегодовая температура повысилась почти на градус, а в южном – на 0,8, это экспериментальные данные. Сейчас пытаются списать это все на влияние парниковых газов, связанных с деятельностью человека. Вот этот вопрос является предметов дискуссии. Ведь если посмотреть ближайшую историю климата, я могу назвать несколько периодов, когда было теплее, чем в настоящее время. Средние века, период расцвета Рима, расцвет минойской культуры. Было гораздо теплее, а людей было меньше, не было промышленности, не было этих выбросов.

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