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Как глобальное потепление влияет на жизнь людей? Поговорили с академиком НАН Беларуси

05 августа 2024 11:12
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Есть ли глобальное потепление? Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Логинов, главный научный сотрудник Центра климатических исследований, академик НАН Беларуси.

Юрий Царев, ведущий:
Много информационного шума по поводу глобальных изменений климата. Если есть глобальное потепление, то каковы его причины? Какова роль человека в нем?

Как глобальное потепление влияет на жизнь людей? Поговорили с академиком НАН Беларуси-1

Владимир Логинов, главный научный сотрудник Центра климатических исследований, академик НАН Беларуси:
Если говорить о том, есть ли глобальное потепление или его нет, я отвечаю точно – оно есть. Возражать экспериментальным данным, которые свидетельствуют о том, что в северном полушарии среднегодовая температура повысилась почти на градус, а в южном – на 0,8, это экспериментальные данные. Сейчас пытаются списать это все на влияние парниковых газов, связанных с деятельностью человека. Вот этот вопрос является предметов дискуссии. Ведь если посмотреть ближайшую историю климата, я могу назвать несколько периодов, когда было теплее, чем в настоящее время. Средние века, период расцвета Рима, расцвет минойской культуры. Было гораздо теплее, а людей было меньше, не было промышленности, не было этих выбросов.

Подробности в видео.

# Белорусская наука # общество # Владимир Логинов # Юрий Царёв # Александр Меженный # Александра Каштанова

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