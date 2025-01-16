Как гаджеты влияют на качество жизни? Провели опрос среди белорусов

Алеся Лакина, корреспондент:
Сегодня мы уже не представляем жизнь без гаджетов. А вот насколько они влияют на качество жизни современного человека, узнаем у белорусов.
Алеся Лакина, корреспондент:
Сегодня мы уже не представляем жизнь без гаджетов. А вот насколько они влияют на качество жизни современного человека, узнаем у белорусов.
Как человек, который не может жить без мобильного телефона, потому что в нем вся наша жизнь, с одной стороны, положительно. С другой стороны, я вижу отрицательные моменты. Для детей я бы вводила ограничения в пользовании по количеству часов в день.
В современных реалиях отрицательно. Люди становятся более замкнутыми, сидят в гаджетах, никуда не выходят, не общаются ни с кем, меньше уделяют внимания семье, своим увлечениям.
Влияют как положительно, так и отрицательно. Если быть консервативным в этих взглядах, то излучение – явно отрицательная черта гаджетов. Но в плане мобильности, саморазвития – только положительная.
Подробности в видео.