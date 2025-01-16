Как гаджеты влияют на качество жизни? Провели опрос среди белорусов

Алеся Лакина, корреспондент:

Сегодня мы уже не представляем жизнь без гаджетов. А вот насколько они влияют на качество жизни современного человека, узнаем у белорусов.

Как человек, который не может жить без мобильного телефона, потому что в нем вся наша жизнь, с одной стороны, положительно. С другой стороны, я вижу отрицательные моменты. Для детей я бы вводила ограничения в пользовании по количеству часов в день.

В современных реалиях отрицательно. Люди становятся более замкнутыми, сидят в гаджетах, никуда не выходят, не общаются ни с кем, меньше уделяют внимания семье, своим увлечениям.