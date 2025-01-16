85,5% белорусов планируют принять участие в выборах Президента

На вопрос «Собираетесь ли вы принять участие в выборах?» утвердительно ответили 85,5 % опрошенных. Есть и те, кто еще не определился. Данные получены Центром социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета в результате обработки мнений 1,5 тысячи респондентов. Использовался метод поквартирного интервью. Также в социологическом исследовании принимал участие Институт международной политики и экономики, расположенный в Сербии. Им было проведено 1 590 телефонных интервью с жителями Беларуси. И в том и в другом случае исследования социологи провели по схожей методике.