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85,5% белорусов планируют принять участие в выборах Президента

16 января 2025 07:42
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Ожидается, что явка избирателей на предстоящих выборах будет достаточно высокой. Сегодня, 16 января, опубликованы данные социологического исследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

85,5% белорусов планируют принять участие в выборах Президента-2

На вопрос «Собираетесь ли вы принять участие в выборах?» утвердительно ответили 85,5 % опрошенных. Есть и те, кто еще не определился. Данные получены Центром социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета в результате обработки мнений 1,5 тысячи респондентов. Использовался метод поквартирного интервью. Также в социологическом исследовании принимал участие Институт международной политики и экономики, расположенный в Сербии. Им было проведено 1 590 телефонных интервью с жителями Беларуси. И в том и в другом случае исследования социологи провели по схожей методике.

# Выборы в Беларуси # Социологический опрос

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