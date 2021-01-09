До -15 градусов, будет снежно. Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

На предстоящей неделе в Беларуси ожидается зимний характер погоды. В начале недели под влиянием области повышенного атмосферного давления осадков будет немного, но местами будет идти кратковременный снег. Температура воздуха существенно понизится. В ночные часы при прояснениях воздух может охладиться до 10-15 градусов мороза. Дневной фон температур при этом будет от -1 до -8°C.

Во второй половине недели атмосферные фронты с Западной Европы принесут осадки в виде снега, мокрого снега и некоторое повышение температуры воздуха. Неустойчивая погода будет сохраняться и в предстоящие выходные дни.