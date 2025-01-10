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«Разам працуем, разам спяваем!» – в цехах «Лидахлебопродукта» выступили белорусские артисты

10 января 2025 14:01
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Лида продолжает жить в атмосфере «Марафона единства». Самый народный проект привносит праздник даже в рабочие будни. Импровизированную сцену развернули в цехах мукомольного предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Разам працуем, разам спяваем!» – в цехах «Лидахлебопродукта» выступили белорусские артисты-2

Лидскую муку знают и любят не только белорусские хозяйки, но и кулинары более чем в 20 странах. Ежедневно завод выпускает более 335 тонн муки и еще 460 тонн другой продукции. И это заслуга каждого работника. Для них 10 января выступали известные белорусские артисты.

«Разам працуем, разам спяваем!» – в цехах «Лидахлебопродукта» выступили белорусские артисты-4

Так весело нас еще никогда не было. Вы знаете, оно же очень хорошо сплачивает нас всех. Мы все такие дружные.

«Разам працуем, разам спяваем!» – в цехах «Лидахлебопродукта» выступили белорусские артисты-6

Очень здорово, очень классно. Мы этого, наверное, ждали. И наше предприятие это, наверное, заслуживает. Мы действительно очень рады, что у нас такой праздник проходит.

«Разам працуем, разам спяваем!» – в цехах «Лидахлебопродукта» выступили белорусские артисты-8

Александр Островский, генеральный директор ОАО «Лидахлебопродукт»:
В этих стенах никогда такого мероприятия не было. Ну, а настроение коллектива, вы сами видите, бодрое, веселое. Вообще настроение праздника. Каждое предприятие гордится прежде всего своим коллективом и своими брендами. Ну, а вообще-то одно тянет другое. Хозяйки очень любят нашу продукцию. Поставляем во многие страны. Это и Китай, Северная Корея.

«Марафон единства» – это не только развлечения, но и повод поговорить о важном. В расписании учащихся Лидского колледжа 10 января «НЕскучная НЕлекция». С молодежью говорили о том, как важно в нужный момент не ошибиться с выбором и какую ответственность придется нести за необдуманное решение.

«Разам працуем, разам спяваем!» – в цехах «Лидахлебопродукта» выступили белорусские артисты-10

Яна Минкевич, учащаяся лидского колледжа:
Каждый человек начинает делать выбор с самого маленького возраста, и он всегда будет присутствовать, он всегда важен. Надо уметь выбирать и правильно расставлять свои ценности и приоритеты при выборе.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Это уже де-юре, де-факто граждане нашей страны, это те, кому нужно подхватить эстафету и строить нашу страну не завтра, не послезавтра, а уже сегодня. И поэтому, вы знаете, с ними такой формат очень оправдан, потому что с ними общаешься на равных, они могут высказать свое мнение, они могут рассказать о том, что они думают, они рассказывают уже про свой выбор.

«Разам працуем, разам спяваем!» – в цехах «Лидахлебопродукта» выступили белорусские артисты-12

Программа марафона традиционно насыщенная. Особый интерес вызвала выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах». На ней представлены архивные фото и документы, рассказывающие о жизни и подвигах уроженцев лидской земли в годы войны.

# Праздник в городе # Екатерина Петруцкая # Александр Островский

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