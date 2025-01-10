«Разам працуем, разам спяваем!» – в цехах «Лидахлебопродукта» выступили белорусские артисты

Лида продолжает жить в атмосфере «Марафона единства». Самый народный проект привносит праздник даже в рабочие будни. Импровизированную сцену развернули в цехах мукомольного предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидскую муку знают и любят не только белорусские хозяйки, но и кулинары более чем в 20 странах. Ежедневно завод выпускает более 335 тонн муки и еще 460 тонн другой продукции. И это заслуга каждого работника. Для них 10 января выступали известные белорусские артисты.

Так весело нас еще никогда не было. Вы знаете, оно же очень хорошо сплачивает нас всех. Мы все такие дружные.

Очень здорово, очень классно. Мы этого, наверное, ждали. И наше предприятие это, наверное, заслуживает. Мы действительно очень рады, что у нас такой праздник проходит.

Александр Островский, генеральный директор ОАО «Лидахлебопродукт»:

В этих стенах никогда такого мероприятия не было. Ну, а настроение коллектива, вы сами видите, бодрое, веселое. Вообще настроение праздника. Каждое предприятие гордится прежде всего своим коллективом и своими брендами. Ну, а вообще-то одно тянет другое. Хозяйки очень любят нашу продукцию. Поставляем во многие страны. Это и Китай, Северная Корея. «Марафон единства» – это не только развлечения, но и повод поговорить о важном. В расписании учащихся Лидского колледжа 10 января «НЕскучная НЕлекция». С молодежью говорили о том, как важно в нужный момент не ошибиться с выбором и какую ответственность придется нести за необдуманное решение.

Яна Минкевич, учащаяся лидского колледжа:

Каждый человек начинает делать выбор с самого маленького возраста, и он всегда будет присутствовать, он всегда важен. Надо уметь выбирать и правильно расставлять свои ценности и приоритеты при выборе. Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Это уже де-юре, де-факто граждане нашей страны, это те, кому нужно подхватить эстафету и строить нашу страну не завтра, не послезавтра, а уже сегодня. И поэтому, вы знаете, с ними такой формат очень оправдан, потому что с ними общаешься на равных, они могут высказать свое мнение, они могут рассказать о том, что они думают, они рассказывают уже про свой выбор.