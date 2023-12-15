Нужен ли Единый день голосования на выборах в 2024-м? Мнение

Каждый рад возвращаться в чистый и аккуратный подъезд, в теплую и уютную квартиру, но нюансы есть всегда. Как удается жилищно-коммунальным службам преодолевать трудности, решать насущные проблемы сегодняшних реалий, узнали у гостя программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Как вам новая форма Единый день голосования, когда в один день будем выбирать депутатов и в местные советы, и в Палату представителей?

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:

Это правильно. Во-первых, меньше затрат финансово. Во-вторых, это меньшая политизация общества. Мы выбрали на пять лет – и все, работают люди пять лет спокойно. Будет высший орган народовластия, когда сформировано Всебелорусское народное собрание, которое раз в год будет собираться и корректировать путь развития. А так пятилетний план сформировали – и вперед, все трудимся. Наталья Надольская:

Благодаря внесенным изменения и дополнениям в Конституцию нашей страны открываются новые возможности для более активного партийного строительства, а также участия в электоральных кампаниях. Как этими возможностями воспользуется партия «Белая Русь»?