Нужен ли Единый день голосования на выборах в 2024-м? Мнение
Каждый рад возвращаться в чистый и аккуратный подъезд, в теплую и уютную квартиру, но нюансы есть всегда. Как удается жилищно-коммунальным службам преодолевать трудности, решать насущные проблемы сегодняшних реалий, узнали у гостя программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Как вам новая форма Единый день голосования, когда в один день будем выбирать депутатов и в местные советы, и в Палату представителей?
Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это правильно. Во-первых, меньше затрат финансово. Во-вторых, это меньшая политизация общества. Мы выбрали на пять лет – и все, работают люди пять лет спокойно. Будет высший орган народовластия, когда сформировано Всебелорусское народное собрание, которое раз в год будет собираться и корректировать путь развития. А так пятилетний план сформировали – и вперед, все трудимся.
Наталья Надольская:
Благодаря внесенным изменения и дополнениям в Конституцию нашей страны открываются новые возможности для более активного партийного строительства, а также участия в электоральных кампаниях. Как этими возможностями воспользуется партия «Белая Русь»?
Сергей Мазовка:
Партия «Белая Русь», естественно, воспользуется этими возможностями. Мы будем участвовать во всех этих кампаниях, выдвигать кандидатов в депутаты, начиная от местных советов, заканчивая Палатой представителей Национального собрания. Уже 23 декабря пройдет съезд нашей партии, где будут выдвинуты кандидаты в депутаты Палаты представителей. Мы хотим, чтобы и в окружных комиссиях мы уже осуществили выдвижение наших представителей, и чтобы в каждой участковой комиссии были наши представители. Мы будем над этим работать. И чтобы наши наблюдатели были, чтобы никто не посмел даже попытаться сорвать эти выборы.