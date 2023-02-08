Этой акцией охвачена вся Минская область. Школьники и учащие колледжей написали письма солдатам к 23 февраля

Мы готовимся поздравлять наших супергероев, ведь скоро отпразднуем День защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. К этому событию приурочена акция «Мое письмо солдату», которая в эти дни проходит в Минской области. Ученики подготовили альбомы с письмами, которые будут переданы в воинские части. В этих альбомах будут представлены детские рисунки и QR-коды, по которым можно будет прослушать аудио- и видеосообщения ребят к своим героям. Поговорили об этом в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Татьяной Касилович, директором ГУО «Ратомская средняя школа». Об акции «Мое письмо солдату» Дмитрий Потапович, ведущий:

У кого зародилась идея о проведении такой акции?

Татьяна Касилович, директор ГУО «Ратомская средняя школа»:

Проведение акции «Мое письмо солдату» было инициировано Главным управлением по образованию Минского облисполкома. Приурочена она также ко Дню защитника Отечества. Этой акцией охвачена вся Минская область, все школы, учреждения общего среднего образования, учреждения специального образования. Они участвуют в данной акции. Дмитрий Потапович:

Школьники и учащиеся отреагировали с интересом к таким поздравлениям? Татьяна Касилович:

Я могу судить по своему учреждению образования. Дело в том, что гражданско-патриотическое воспитание в нашем учреждении, работа по нему ведется уже очень давно. С 2017 года наше учреждение участвовало в республиканском инновационном проекте по воспитанию гражданско-патриотических компетенций, поэтому когда мы в понедельник на общей линейке объявили о проведении этой акции, ребята всех классов с воодушевлением принялись писать письма солдату. Малыши рисовали рисунки, потому что написать большое письмо ученикам 1-2 классов трудно. А старшая школа, особенно участники военно-патриотического клуба «Застава», очень трогательно отнеслись, душевно, письма их наполнены положительными и искренними эмоциями. Чем уникален альбом с поздравлениями? Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите нам про альбом. Чем он уникален?

Татьяна Касилович:

Уникальность данного альбома в том, что мы сделали два варианта. Первый альбом будет вручен как сюрприз, как поздравление на мероприятиях приуроченных ко Дню защитника Отечества, там закодированы письма, рисунки. Особенность этого альбома в том, что военнослужащий может направить на QR-код свой телефон и увидеть в живую, как поздравительное письмо читает учащийся нашей школы. Дмитрий Потапович:

То есть видеообращение. Татьяна Касилович:

Да. Также мы подготовили вторую версию, чтобы это было наглядным примером. Здесь все письма и рисунки детей, они имеют натуральную ценность. То есть это непосредственно то, что писали и рисовали наши детки. Первоисточник, он тоже закодирован. Александра Каштанова:

О чем пишут дети? Понятно, что чужие письма читать не стоит, но все-таки это проект. Какая мысль основная у ребят?

Татьяна Касилович:

Мне отрадно, что во всех письмах прозвучала поддержка. И признание того, что те ребята, которые сегодня находятся в действующей армии – это и офицеры, и солдаты. Они действительно патриоты своей Родины. Звание и честь защитника Отечества почетно. Здесь у нас есть письмо девочки, обратите внимание, она обращается к своему брату, который сейчас находится в действующей армии, со словами поддержки. Ребенок искренне желает ему самого светлого, самого благополучного. Я думаю, что это письмо действительно искреннее. Дмитрий Потапович:

Вы говорили кратко о сюрпризе. То есть солдаты не знают, что им дети пишут? Или они уже знакомы с таким форматом? Татьяна Касилович:

Мы участвуем впервые в такой акции. Конечно, данная акция широко освещается, тем не менее солдаты и офицерский состав не знают, чье письмо и в каком формате дойдет к нему. Александра Каштанова:

А когда будете передавать эти альбомы?