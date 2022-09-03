Посетители праздника «За безопасность вместе!» получили детские водительские права

Новости Беларуси. Показательные выступления ОМОН и выставка ретроавтомобилей. В Минске прошел детский праздник «За безопасность вместе!» Старт акции дал патриотический велопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке у Дворца детей и молодежи для гостей подготовили квесты, викторины, спортивные игры и выставку спецтехники. Все желающие смогли пройти тест по правилам дорожного движения, прокатиться на электромобилях, а также сдать экзамен и получить детские водительские права. Особый интерес как у ребят, так и взрослых вызвали выступления кинологов и ОМОН.

Я пришла на праздник с мамой и братом. Мне здесь все понравилось: и машины, и концерт, который сейчас идет, и собака.

Мне понравились больше машины. И что в них можно было полазить.

Смотрела как выступают там люди, в лотерее участвовала.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня можно было попробовать свои силы при сдаче на права категории А (управление мотоциклами). А также опробовать навыки при управлении транспортным средством на площадке для сдачи экзаменов. На этот раз наше мероприятие затронуло, помимо деток, еще и более взрослых людей, которые заинтересованы уже в дальнейшем обучении детей и привитии им навыков техники поведения.