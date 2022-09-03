Прямой эфир

Посетители праздника «За безопасность вместе!» получили детские водительские права

03 сентября 2022 19:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Показательные выступления ОМОН и выставка ретроавтомобилей. В Минске прошел детский праздник «За безопасность вместе!» Старт акции дал патриотический велопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители праздника «За безопасность вместе!» получили детские водительские права-1

На площадке у Дворца детей и молодежи для гостей подготовили квесты, викторины, спортивные игры и выставку спецтехники. Все желающие смогли пройти тест по правилам дорожного движения, прокатиться на электромобилях, а также сдать экзамен и получить детские водительские права. Особый интерес как у ребят, так и взрослых вызвали выступления кинологов и ОМОН.

Посетители праздника «За безопасность вместе!» получили детские водительские права-4

Я пришла на праздник с мамой и братом. Мне здесь все понравилось: и машины, и концерт, который сейчас идет, и собака.

Посетители праздника «За безопасность вместе!» получили детские водительские права-7

Мне понравились больше машины. И что в них можно было полазить.

Посетители праздника «За безопасность вместе!» получили детские водительские права-10

Смотрела как выступают там люди, в лотерее участвовала.

Посетители праздника «За безопасность вместе!» получили детские водительские права-13

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Сегодня можно было попробовать свои силы при сдаче на права категории А (управление мотоциклами). А также опробовать навыки при управлении транспортным средством на площадке для сдачи экзаменов. На этот раз наше мероприятие затронуло, помимо деток, еще и более взрослых людей, которые заинтересованы уже в дальнейшем обучении детей и привитии им навыков техники поведения.

Посетители праздника «За безопасность вместе!» получили детские водительские права-16

В завершении праздника гости могли подкрепиться солдатской кашей. Также провели лотерею с розыгрышем билетов в цирк и аквапарк.

# ГАИ # общество # Сергей Бабич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Общий вес 10 тонн – в Добруше открыли памятник Ивану Шамякину
03 сентября 2022 18:56

Общий вес 10 тонн – в Добруше открыли памятник Ивану Шамякину

Где-то можно ходить даже босиком. Теперь в каждом районе Минска есть своя экотропа
03 сентября 2022 18:45

Где-то можно ходить даже босиком. Теперь в каждом районе Минска есть своя экотропа

Пустовой: «Давайте уже прекратим делиться на невероятных и ябатек»
03 сентября 2022 17:52

Пустовой: «Давайте уже прекратим делиться на невероятных и ябатек»