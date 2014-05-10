Как добраться до «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены»?

Привокзальная площадь. Именно здесь у приезжих начинается знакомство с Минском. Ежедневно с железнодорожного вокзала отправляются сотни автобусов и троллейбусов.

До «Минск-Арены» с улицы Кирова курсирует автобус № 1. На этом же транспорте до ледовой площадки можно добраться и от станции метро «Площадь Ленина».

До «Чижовки-Арены» от вокзала курсируют автобусы № 102 и 3С.

Одни из самых удобных маршрутов к хоккейным площадкам проложены по линии метро. От остановки «Партизанская» в Чижовку движутся 16 и 17 троллейбусы. Отсюда добраться до арены можно за 10-15 минут.

Здесь же курсирует и автобус № 59. Однако ходит он реже – примерно два-три раза в час.

Еще более удобный и практичный способ – доехать до станции метро «Автозаводская». Здесь курсирует автобус №22. 5-8 минут – и вы на остановке «Чижовка-Арена», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

От «Автозаводской» также ходят троллейбусы № 16, № 17. К слову, 16 маршрут сможет доставить вас к «южной арене» прямо с железнодорожного вокзала. Как говорится, с корабля – на бал.

Тем туристам, которые не любят ездить в общественном транспорте, рекомендуем добираться к местам спортивных соревнований на маршрутном такси. Доехать до «Чижовки-Арены» можно на машинах № 1006, 1056, 1104 и 1212.

Расскажем и о других вариантах подъезда к «Минск-Арене». Опять же самой удобной будет дорога по линии метро. На станции «Немига» необходимо пройти на остановку у Дворцу спорта и сесть на автобус № 1.

Также комфортно добираться до «северной арены» от станции метро «Пушкинская». Отсюда курсирует 10-й троллейбус.

На этом же транспорте можно доехать в Веснянку и от станции метро «Михалово». Однако времени на дорогу уйдет гораздо больше – приблизительно 35-40 минут.

На 44-м автобусе к месту спортивных баталий можно добраться от перекрестка Куйбышева – Хоружей около Комаровского рынка. Дорога на матч не займет более получаса. Отсюда же до главной ледовой площадки города курсирует автобус № 136.

Болельщикам, которые на время чемпионата поселились за городом, тоже не стоит беспокоиться.

Доехать до «Минск-Арены» можно на электропоезде до станции «Масюковщина». Стоимость проезда зависит от расстояния.

На время проведения мирового первенства в Минске организовали и специальные маршруты общественного транспорта: № 1С (станция метро «Немига» – «Минск-Арена»), № 911С (автовокзал «Центральный» – «Минск-Арена»), № 912С (автовокзал «Центральный» – студенческая деревня), № 919С (студенческая деревня – «Минск-Арена») и троллейбусный маршрут № 10Д (станция метро «Пушкинская» – «Минск-Арена»).

В «Чижовка-Арена» курсируют автобусы № 913С (Автовокзал «Центральный» – «Чижовка-Арена»), 914С («Минск-Арена» – «Чижовка-Арена»), 920С (студенческая деревня – «Чижовка-Арена»), 951С (Лошица – «Чижовка-Арена»).

Пригородный экспресс № 916Э свяжет Национальный аэропорт «Минск» и студенческую деревню, где сегодня расположилась одна из зон гостеприимства для туристов.

На время финальных матчей продлевается время движения 100-го автобусного маршрута. С 22 по 25 мая он будет ходить до трех часов ночи.

Желаем минчанами и гостям столицы приятных поездок и ярких впечатлений.