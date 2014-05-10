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В Минске созданы все условия для комфортного времяпрепровождения минчан и гостей столицы во время ЧМ-2014

10 мая 2014 14:39
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Новости Беларуси. Открытие мирового хоккейного первенства стало праздником и для минчан, и для гостей столицы. Такое мнение высказал 10 мая Михаил Мясникович, посещая гостиницу «Беларусь». Премьер-министр пообщался с работниками и постояльцами отеля. Посмотрел зоны отдыха и пресс-центр,  тренажерный зал и бассейн, которые, кстати, в качестве бонуса предоставляются гостям бесплатно. Их в отеле проживает около полутысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
И в фан-зонах, и в зоне гостеприимства было очень много людей. У всех приподнятое, хорошее настроение, поэтому будем стремиться к тому, чтобы и оставшиеся дни тоже прошли на достаточно высоком уровне. Сейчас мы с мэром несколько скорректировали график для того, чтобы все желающие могли допоздна (если есть желание) гулять, чтобы были созданы соответствующие условия: концертные программы, работала торговля общественного питания.      

# общество # Чемпионат мира по хоккею # Михаил Мясникович

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