Как делаются новости? Международная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске

Новости Беларуси. Специализированная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в выставочном центре рядом с Дворцом Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Специализированная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в выставочном центре рядом с Дворцом Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум проводится вот уже в 23-й раз и собрал сотни средств массовой информации не только из нашей страны. В целом программа форума обещает быть более чем масштабной.
Наш телеканал расскажет о том, как делаются новости. Презентация СТВ – на главной площадке форума. В его рамках в течение трёх дней состоятся круглые столы, конференции и мастер-классы.
Александр Карлюкевич: Мы постарались, чтобы выставка «СМИ в Беларуси» носила насыщенный характер
По традиции, особое внимание будет уделено региональным СМИ. Отдельный день посветят пиару.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Представлено большинство ведущих изданий, которые работают у нас в стране, хотя экспонентов не так и много, потому что некоторые издания объединились в один стенд. Это коснулось региональных СМИ, которые представлены областями, т.е. СМИ Могилевской области, Гомельской области и других областей.
Впервые в рамках выставки можно познакомиться и с сетевыми изданиями. Главными на форуме в 2019 году будут четыре темы: интернет-технологии, 75-летие освобождения Беларуси, II Европейские игры, уникальность малой родины.