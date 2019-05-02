Как делаются новости? Международная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в Минске

Новости Беларуси. Специализированная выставка «СМИ в Беларуси» открылась в выставочном центре рядом с Дворцом Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум проводится вот уже в 23-й раз и собрал сотни средств массовой информации не только из нашей страны. В целом программа форума обещает быть более чем масштабной.

Наш телеканал расскажет о том, как делаются новости. Презентация СТВ – на главной площадке форума. В его рамках в течение трёх дней состоятся круглые столы, конференции и мастер-классы.

Александр Карлюкевич: Мы постарались, чтобы выставка «СМИ в Беларуси» носила насыщенный характер

По традиции, особое внимание будет уделено региональным СМИ. Отдельный день посветят пиару.