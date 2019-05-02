Спортзал, физиопроцедуры, сауна: как преобразится бассейн «Орлёнок» после реконструкции?

О бассейне «Орлёнок» на Каховской рассказали в программе «Минск и минчане».

Почти полвека назад «Орлёнок» впервые открыл двери для активных минчан. За фасадом, облицованным плиткой «кабанчик», разместились два бассейна: малый – 10 на 15, и стандартный – с дорожками 25 метров длиной.

Через год в типовом одноэтажном здании прошла первая тренировка юношеской школы по плаванию. Сюда приезжали горожане со всех уголков столицы.

Андрей Крайко, директор Минского объединённого спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси:

Он вмещал в себя 3 спортивные школы. Это школа по плаванию, школа по синхронному плаванию и школа по прыжкам в воду. В СДЮШОР по плаванию занималось около 400 учащихся. За несколько десятков лет практически непрерывной работы материальная база «Орлёнка» морально устарела. Новые стандарты требовали замены систем вентиляции, очистки воды и канализации.

Прошлым летом спортивный комплекс принял последнего посетителя. Один из старейших бассейнов в городе закрыли на реконструкцию, а местные школы по плаванию временно переехали.

Андрей Крайко:

На современном этапе все нормы и требования к эксплуатации спортивного объекта изменились. Собственник принял решение о модернизации, реконструкции объекта для того, чтобы спортсмены получили новое, комфортабельное, современное, спортивное здание для того, чтобы здесь проходил полноценный тренировочный процесс. Спортивный зал, массажные кабинеты и оборудование для физиопроцедур. Здание приросло на целый этаж! Здесь оставят 2 чаши для плавания, обустроят современные раздевалки и тренерские. Модернизируют восстановительный центр с сауной.

Все системы бассейна оборудуют по последнему слову техники. Игорь Минкин, инженер Минского объединенного спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси:

Сейчас находимся в помещении, которое будет потом являться медико-восстановительным центром, где будет оказываться не только физиотерапия для школ спортивных, но и в вечернее время планируем оказывать услуги населению. Сегодня рабочие достраивают часть второго этажа. На первом – штукатуры ровняют стены. Тут же специалисты проводят электрику. В здании монтируют кровлю, часть крыши уже утеплили.

Игорь Минкин:

Чаши бассейна – уже ближе к началу основных отделочных работ. Максимум через месяц начнём уже. По специфике, именно так нужно будет работать.

В белорусской столице больше двухсот бассейнов. Статистика учитывает абсолютно все площадки для плавания: детские сады, бани и сауны.

Новые искусственные водоёмы под крышей открываются в Минске едва ли не каждый год. Первый бюджетный бассейн несколько лет назад построили в Брилевичах. Аналогичный сегодня возводят в Шабанах. Обновлённый «Орлёнк» откроют в конце января.

Андрей Крайко:

Бассейн будет комфортабелен не только для спортсменов, но и для различных слоёв населения. Цены по услугам будут достаточно демократичны. Бассейн расположен в отличном месте. Мы предусмотрим здесь комфортабельные парковки.