Александр Карлюкевич: Мы постарались, чтобы выставка «СМИ в Беларуси» носила насыщенный характер

Новости Беларуси. Крупнейший смотр новейших технологий в сфере масс-медиа. В Минске 2 мая откроется 23-я специализированная выставка «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней будут представлены сотни средств массовой информации из Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Узбекистана, Китая и других стран.

Впервые здесь можно будет познакомиться и с сетевыми изданиями, регистрация которых началась с декабря 2018 года. Основными на форуме в этом году станут четыре темы. Это интернет-технологии, 75-летие освобождения Беларуси, II Европейские игры, уникальность малой родины. По традиции, особое внимание будет уделено региональным СМИ. Отдельный день посветят пиару.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Мы постарались, чтобы 23-я международная выставка «СМИ в Беларуси» носила достаточно насыщенный характер с точки зрения показа различных технологий. Поэтому отдельно выделили День пиара. Хочу сказать, что технологии, различные новшества, которые сегодня проходят в масс-медиа, будут активно показываться и на тех мероприятиях, которые привнесет на выставку факультет журналистики БГУ. Покажут и сетевое издание Mediana.by, которое учредили БГУ, Министерство информации и общественный пресс-центр Дома прессы. Думаю, что как раз сегодня есть необходимость показать работу журналистов в разных форматах.

В целом программа форума обещает быть более чем масштабной. В течение трех дней состоятся презентации различных информационных и интернет-проектов, автограф-сессии, мастер-классы, круглые столы и конференции.