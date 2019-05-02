РИКЗ: Законный представитель абитуриента может его зарегистрировать

Новости Беларуси. В Беларуси началась вступительная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты идет регистрация на ЦТ. Для этого в стране открыты 40 пунктов. Абитуриентов ждут с 9 до 19 часов каждый день, кроме воскресенья и праздников. А также в субботу – с 9 до 18 часов. Для регистрации нужен паспорт.

Тест можно сдать в любом из пунктов сдачи по выбору. Чтобы определится с предметами, которые они будут сдавать, и подать заявления, – у абитуриентов есть месяц. Последний день регистрации на ЦТ – 1 июня.

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Если есть уважительная причина, то законный представитель абитуриента может зарегистрироваться. Для этого у него должны быть документы законного представителя и нотариально заверенные документы абитуриента – копии. Конечно, хотелось бы, чтобы абитуриенты делали выбор сами, определялись с предметами – сами.