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РИКЗ: Законный представитель абитуриента может его зарегистрировать

02 мая 2019 10:33
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Новости Беларуси. В Беларуси началась вступительная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты идет регистрация на ЦТ. Для этого в стране открыты 40 пунктов. Абитуриентов ждут с 9 до 19 часов каждый день, кроме воскресенья и праздников. А также в субботу – с 9 до 18 часов. Для регистрации нужен паспорт.

РИКЗ: Законный представитель абитуриента может его зарегистрировать-1

Тест можно сдать в любом из пунктов сдачи по выбору. Чтобы определится с предметами, которые они будут сдавать, и подать заявления, – у абитуриентов есть месяц. Последний день регистрации на ЦТ – 1 июня.

РИКЗ: Законный представитель абитуриента может его зарегистрировать-4

Юрий Миксюк,  директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:
Если есть уважительная причина, то законный представитель абитуриента может зарегистрироваться. Для этого у него должны быть документы законного представителя и нотариально заверенные документы абитуриента – копии. Конечно, хотелось бы, чтобы абитуриенты делали выбор сами, определялись с предметами – сами.

РИКЗ: Законный представитель абитуриента может его зарегистрировать-7

ЦТ в Беларуси стартует 11 июня. Первый тест абитуриенты сдадут по белорусскому языку.  

# Вступительная кампания # общество # Юрий Миксюк # Фотофакт

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