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Как часто нужно менять счётчики воды?

06 августа 2018 11:54
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Новости Беларуси. Об обращении со счётчиками воды рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Василий Ананич, начальник центра по расчётам с потребителями «Водосбыт» УП «Минскводоканал»:
 Замена приборов учёта, мы говорим о поверке приборов учёта, происходит один раз в 6 лет. Процедура поверки подразумевает замену приборов учёта на уже поверенные в квартирах потребителей. То есть, нет такого, что ваш прибор сняли, увезли, а потом, когда-либо, его ставят. Сотрудники нашего предприятия приезжают с уже поверенными, и установка поверенных производится из обменного фонда предприятия. Это, в том числе, соответствует действующему договору между предприятием и потребителем.

Замена счётчиков воды: когда, как и почём. Рассказывают специалисты «Минскводоканала»

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Василий Ананич

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