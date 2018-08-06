Как часто нужно менять счётчики воды?

Новости Беларуси. Об обращении со счётчиками воды рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Василий Ананич, начальник центра по расчётам с потребителями «Водосбыт» УП «Минскводоканал»:

Замена приборов учёта, мы говорим о поверке приборов учёта, происходит один раз в 6 лет. Процедура поверки подразумевает замену приборов учёта на уже поверенные в квартирах потребителей. То есть, нет такого, что ваш прибор сняли, увезли, а потом, когда-либо, его ставят. Сотрудники нашего предприятия приезжают с уже поверенными, и установка поверенных производится из обменного фонда предприятия. Это, в том числе, соответствует действующему договору между предприятием и потребителем.

Замена счётчиков воды: когда, как и почём. Рассказывают специалисты «Минскводоканала»