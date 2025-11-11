Детские сады, школы и учреждения здравоохранения – какие объекты социальной инфраструктуры появились в Минске к 7 ноября

7 ноября – день, когда прошлое и настоящее в Беларуси встречаются на одной строительной площадке. Историческая дата, которая давно стала праздником труда, созидания и реальных дел. Именно к этому времени в стране традиционно появляются новые детские сады, школы, спорткомплексы, дороги и мосты. 2025 год – не исключение. О том, что открылось к праздничной дате, почему символично осенью подводить итоги, и как на фундаменте прошлого строится будущее, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Как часто новые зоны отдыха появляются в Минске – узнали у заместителя председателя Мингорисполкома.
Екатерина Забенько, ведущая:
Действительно 7 ноября традиционно в Беларуси уже ассоциируется с открытием новых объектов, которые белорусы воспринимают как подарок от властей. Сколько объектов завершено к этой дате в 2025 году? Какие из них можно назвать основными по Минску?
Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
У нас в Беларуси немало значимых дат – это 9 мая, День Независимости страны, День города и, безусловно, День Октябрьской революции. К каждому празднику мы стремимся к тому, чтобы нашим горожанам, гостям столицы преподнести какие-то подарки. Что касается в целом социальной сферы, мы все прекрасно знаем, что наша страна – это социально ориентированное государство. Поэтому, безусловно, мы стремимся сделать как можно больше для того, чтобы людям было уютнее проживать в городе. К 7 ноября 2025 года мы на данный момент уже ввели 14 социальных объектов, из которых три детских садика, две школы, два объекта здравоохранения. До конца 2025 года, к Новому году – это очередной праздник, будет введено еще три таких объекта – это две поликлиники детских и одна поликлиника взрослая. Но кроме этих объектов, можно говорить, что совсем недавно с участием главы государства открылся Центр технического творчества детей и молодежи. У нас в 2025 году был открыт Минский городской технопарк. Началось все с того, что глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко обозначил, это был космос, с его участием у нас весь город был переведен уже на водоснабжение из подземных источников, где он непосредственно осуществил запуск. Весь город переведен на артезианское водоснабжение, а это ни много ни мало в сутки потребление составляет порядка 450 тысяч кубометров воды.
Подробности в видео.