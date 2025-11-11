Детские сады, школы и учреждения здравоохранения – какие объекты социальной инфраструктуры появились в Минске к 7 ноября

7 ноября – день, когда прошлое и настоящее в Беларуси встречаются на одной строительной площадке. Историческая дата, которая давно стала праздником труда, созидания и реальных дел. Именно к этому времени в стране традиционно появляются новые детские сады, школы, спорткомплексы, дороги и мосты. 2025 год – не исключение. О том, что открылось к праздничной дате, почему символично осенью подводить итоги, и как на фундаменте прошлого строится будущее, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как часто новые зоны отдыха появляются в Минске – узнали у заместителя председателя Мингорисполкома.

Екатерина Забенько, ведущая:

Действительно 7 ноября традиционно в Беларуси уже ассоциируется с открытием новых объектов, которые белорусы воспринимают как подарок от властей. Сколько объектов завершено к этой дате в 2025 году? Какие из них можно назвать основными по Минску?