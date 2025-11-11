По 10 молочно-товарных комплексов появятся в каждой области страны в 2026-м
По 10 молочно-товарных комплексов появятся до конца 2026 года в каждой области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Современные технологичные объекты должны придать импульс развитию хозяйств и целых районов. Активно строятся новые объекты и в Минской области.
В центральном регионе до конца 2025 года откроют 25 современных животноводческих объектов. Ставку делают на улучшение условий содержания крупного рогатого скота и высокие надои.
Какие результаты показывают уже действующие МТК? Узнала Анна Куртасова.
Осмотр, вакцинация и контроль за состоянием животных. Так проходят трудовые будни молодого ветфельдшера Вячеслава Казака. В агрофирму «Фаличи» пришел по распределению после окончания Смиловичского аграрного колледжа. Профессия нравится.
Вячеслав Казак, ветеринарный фельдшер сельхозпредприятия «Агрофирма «Фаличи»:
В мои обязанности входит более прямой контакт с животными. То есть это различная помощь при вакцинациях, витаминизациях.
В 2024 году на сельхозпредприятии ввели новый профилакторий на 200 телят. Созданы все условия для молодняка. А в 2025 году построили еще один современный молочно-товарный комплекс. Есть доильный блок, два здания для содержания животных. Вскоре объект расширится. Строится еще одно помещение для сухостоя и раздоя.
Ирина Гапасова, заведующая молочно-товарным комплексом «Старые Фаличи» сельхозпредприятия «Агрофирма «Фаличи»:
На нашем МТК содержится 644 головы дойного стада. Условия для содержания созданы, коровы ходят без привязи.
Среднесуточный удой на голову – 25 литров сорта экстра. Это результат комплексного подхода к содержанию животных. Комфортные помещения, а еще сбалансированное питание. Хозяйство само себя обеспечивает качественными кормами.
Подробности в видео.