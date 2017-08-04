Как часто белорусы употребляют джанк-фуд?

Самый распространенный мусор на планете – сигаретные окурки. Ежегодно их выбрасывается более 4,5 миллиардов штук. Но сегодня мы поговорим о мусорной еде. Что это такое и с чем её, извините за каламбур, едят.
Так что же такое мусорная еда?
Самый распространенный мусор на планете – сигаретные окурки. Ежегодно их выбрасывается более 4,5 миллиардов штук. Но сегодня мы поговорим о мусорной еде. Что это такое и с чем её, извините за каламбур, едят.
Так что же такое мусорная еда?
На английском термин звучит, как «джанк-фуд» и является синонимами: «вредная пища», «нездоровая пища», «тяжёлая пища», «суррогатная пища». К нездоровой пище обычно относят снэки, солёные орешки, картофельные чипсы, конечно же, фаст-фуд и разнообразные сладкие безалкогольные напитки.
В своей книге «Почему люди любят мусорную еду» Стивен Витерли пишет, что мозг любит смесь соли, сахара и жира. А ведь сегодня учёные утверждают, что поедание чипсов и других видов «мусорной» еды наносит почкам и другим частям тела не меньший вред, чем лишний сахар в крови при развитии диабета второго типа.
Это подтвердили опыты на крысах, у которых после употребления «мусорной пищи» изменилась работа системы обмена веществ.
Это позволяет говорить о существенной роли данной пищи в развитии в странах Запада, да и у нас, текущей эпидемии диабета. Последний, кстати, в переводе с латинского означает «недержание». И недавно ученые включили диабет в тройку самых смертельных заболеваний. Около 12% всех смертей в США связаны с этой болезнью. Вот ведь парадокс жизни. Когда здоровья хоть отбавляй, мозгов нет, а вот, когда мозги появляются, здоровья уже нет. Поэтому надо хорошо подумать, прежде чем стать поклонником «мусорной» еды.