Как часто белорусы употребляют джанк-фуд?

Самый распространенный мусор на планете – сигаретные окурки. Ежегодно их выбрасывается более 4,5 миллиардов штук. Но сегодня мы поговорим о мусорной еде. Что это такое и с чем её, извините за каламбур, едят. Так что же такое мусорная еда?

На английском термин звучит, как «джанк-фуд» и является синонимами: «вредная пища», «нездоровая пища», «тяжёлая пища», «суррогатная пища». К нездоровой пище обычно относят снэки, солёные орешки, картофельные чипсы, конечно же, фаст-фуд и разнообразные сладкие безалкогольные напитки.

В своей книге «Почему люди любят мусорную еду» Стивен Витерли пишет, что мозг любит смесь соли, сахара и жира. А ведь сегодня учёные утверждают, что поедание чипсов и других видов «мусорной» еды наносит почкам и другим частям тела не меньший вред, чем лишний сахар в крови при развитии диабета второго типа.