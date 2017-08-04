«Встаю в 4 утра, из крана идёт холодная вода. Я оплачиваю всё, зачем экономить за счет жильцов?»

Сложно поверить, но вплоть до XIX века европейцы мылись 1-2 раза в год, а то и реже. К примеру, испанская королева Изабелла I Кастильская утверждала, что принимала ванну только два раза в жизни – при рождении и в день свадьбы. Сегодня в Европе и Америке душ принимают минимум 2 раза в день. Всех, кто отступает от этого правила, считают грязными варварами.

Хотя в мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить даже камень. В нашей истории вода подточила каменное терпение минчанина Дмитрия Ященко, который не мыслит свою жизнь без ежедневных водных процедур.



Дмитрий Ященко:

Когда я встаю рано утром, пропала горячая вода, из крана идёт вода холодная. Мне нельзя побриться, нельзя сделать какие-то процедуры.

Я думал, что по техническим причинам, это временно. После непродолжительных поисков Дмитрий узнал, что за температуру воды в жилых домах отвечает унитарное предприятие «Минсккоммунтеплосеть», куда он, не откладывая дело в долгий ящик, обратился. Дмитрий Ященко:

Поднял трубку мужчина, я объяснил ситуацию, что встаю очень рано – где-то в 4 утра. Он мне ответил: у меня здесь много звонков. А перед этим он сказал, что: «Мы просто экономим воду».



Позиция коммунальщиков ясна. Кто-то из руководства мудро решил, что ночью минчанам не обязательно нагревать воду до нужной температуры, мол, всё равно спят. Почему бы не сэкономить гигакалории. И народ, возможно, не заметит, и премию за экономию можно получить. Вопрос в другом.

Договор жильцы заключали с коммунальщиками на бесперебойную подачу воды. Дмитрий Ященко:

Я плачу полностью за горячую воду. Вода горячая должна быть, определённой температуры. Я просто хочу задать вопрос, то есть, я плачу деньги, оплачиваю всё. Зачем экономить за счет жильцов, за счёт меня?

Действительно, все мы стараемся экономить на электричестве, газе, воде, но как-то это не отражается на наших платёжках. Если коммунальщики решили сэкономить, то, по крайней мере, предупредили бы.

Елена Мойсейчик юрист:

Кроме того, если имеется перерыв в оказании жилищно-коммунальных услуг, эксплуатирующая организация обязана об этом уведомить жильцов. Иных требований, которые бы ограничивали подачу горячей воды, не имеется. Таким образом, жильцы имеют полное право на круглосуточное горячее водоснабжение.

Также работники ЖЭС обязаны за три-пять дней до отключения горячей воды в доме размещать у подъездов соответствующие объявления и следить за тем, чтобы их не срывали. Дмитрий Ященко:

ЖЭС не вывешивал никаких объявлений, что: «Жильцы, у нас по таким-то причинам неделю или две будет отсутствовать вода до 5 часов утра». Таких объявлений я не видел, думаю, что их и не было.

Может, были, может, не были. Уже не важно. Главное, добиться того, чтобы вода поступала в квартиры нужной кондиции.. Напомним какой...



Елена Мойсейчик юрист:

Согласно п. 9.9.2. ТКП 45-2016 «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений», основные требования: температура воды, подогреваемая в системе водоснабжения в местах горячего водоразбора (то есть, на кране) должна быть не ниже 50 градусов по Цельсию и не выше 75 градусов по Цельсию.