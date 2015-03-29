БЖД скорректировала расписание поездов из-за перехода соседних стран на летнее время

Новости Беларуси. Более сотни стран мира 29 марта ночью перешли на летнее время. Стрелки часов перевели на час вперед. Беларусь отменила подобную практику еще в 2011 — вслед за другими партнерами по Таможенному союзу.

Таким образом, теперь в Минске, Вильнюсе, Риге и Киеве часы показывают одинаковое время. С Варшавой разница стала один час.

В связи с этим Белорусская железная дорога откорректировала расписание движения международных поездов.

Поэтому путешественникам лучше уточнить время отправления. Отметим, впервые «летнее» и «зимнее» время было введено в Англии более века назад. Делалось это для того, чтобы экономить электроэнергию и продлить световой день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.