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БЖД скорректировала расписание поездов из-за перехода соседних стран на летнее время

29 марта 2015 11:01
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Новости Беларуси. Более сотни стран мира 29 марта ночью перешли на летнее время. Стрелки часов перевели на час вперед. Беларусь отменила подобную практику еще в 2011 — вслед за другими партнерами по Таможенному союзу.

Таким образом, теперь в Минске, Вильнюсе, Риге и Киеве часы показывают одинаковое время. С Варшавой разница стала один час. 

В связи с этим Белорусская железная дорога откорректировала расписание движения международных поездов.

Поэтому путешественникам лучше уточнить время отправления. Отметим, впервые «летнее» и «зимнее» время было введено в Англии более века  назад. Делалось это для того, чтобы экономить электроэнергию и продлить световой день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Белорусская железная дорога

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