Как быть православным и жить ярко и интересно? Поговорили о служении Богу через помощь людям

Мария Шаплыко, председатель братства в честь апостола Иоанна Богослова Минской епархии:

Если говорить о служении, то люди приходят в храм, ходят на богослужения, причащаются, исповедуются, таинства соблюдают, но они чаще всего не знают, как это в жизни. Как любить ближнего? А любить ближнего можно как раз через добрые дела. Мы сотрудничаем с синодальным отделом по социальному служению Белорусской православной церкви, у нас много совместных проектов. Именно через наши совместные проекты приходят люди, приходят именно за тем, чтобы что-то сделать полезное. Когда они приходят, например, в центр медицинской реабилитации, видят детей с психоневрологическими заболеваниями, которые всегда рады, но в то же время могут не совсем корректно себя повести, но ты должен их любить все равно одинаково, ты должен быть с ними. Через это все ты можешь служить Богу, через помощь людям.

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