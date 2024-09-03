Сбор теробороны начинается в Каменецком районе

В Каменецком районе 3 сентября начинается учебный сбор с военнообязанными территориальных войск. Он продолжится по 27 сентября. Запланировано отработать вопросы подготовки к выполнению задач в соответствии с учетными специальностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После приема бойцов они будут всестороннее обеспечены с использованием ресурсов местной базы мобилизационного развертывания. Затем начнется восстановление навыков командного состава в управлении подчиненными.

Учебные сборы с военнообязанными территориальных войск проводятся в Беларуси регулярно. Так на практике получают навыки, как охранять и оборонять объекты местной инфраструктуры.