Наталья Петкевич ознакомилась с работой объектов здравоохранения Белыничского района

Жилье, бытовые условия, инфраструктура. Приоритеты для закрепления медицинских кадров обсудили на примере Белыничского района. С работой объектов здравоохранения ознакомилась первый заместитель главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Петкевич посетила ФАП, амбулаторию врача общей практики, а также поликлинику райцентра. Вопрос о предоставлении арендных квартир в районе решается оперативно. А потому вчерашние выпускники здесь охотно остаются и обзаводятся семьями.

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Поговорила и с людьми, сидящими в очередях, и с персоналом разного уровня. И видно, что картина благоприятная. И у людей настроение соответствующее, и у медицинских работников оно хорошее. И очень, конечно, приятно, что молодые специалисты приезжают и здесь остаются. Это тоже малый город, такой как ряд других в нашей стране. Но эта совместная работа всех на общую цель, она действительно дает ту картину, которую сегодня можно здесь увидеть.

У местных жителей есть возможность без очередей попасть на прием к узким специалистам и пройти комплексное обследование. Положительно сказывается слаженная работа руководства медучреждений и местной власти. Немаловажно и шефство, когда хозяйство или предприятие оказывает помощь больнице, амбулатории.

Владимир Гацко, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома:

Укомплектованность достаточно хорошая, если говорить по кадрам: 87 % из 63 по штатному расписанию, 55 специалистов работают. Специалисты грамотные, оказывают помощь на должном уровне, совершенствуются, развиваются, проходят обучение.

Учреждения здравоохранения района обеспечены всем необходимым оборудованием, укомплектованы кадрами. Это более 450 человек. За последние 5 лет ряды медиков здесь пополнили 70 молодых специалистов.