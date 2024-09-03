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Молебен к началу нового учебного года прошёл в Минске

03 сентября 2024 06:29
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Открыть сердца знаниям. В Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе прошел молебен, посвященный началу нового учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молебен к началу нового учебного года прошёл в Минске-2

Возглавил его митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Присутствовали представители администраций учебных заведений и студенты вузов. В сентябре в православной церкви также начинается литургический год.

# Православные в Беларуси

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