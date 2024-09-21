Как быстро вылечить ОРВИ? Советы от врача-терапевта

ОРВИ – одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, поражающих верхние дыхательные пути. Оно вызывается различными вирусами и может иметь разнообразные симптомы, от легких насморков до серьезных осложнений. Эти вирусы передаются через капельки воздуха, которые выделяются при кашле, чихании или разговоре инфицированных людей. Также возможно заражение при касании зараженной поверхности.

Екатерина Губич, врач-терапевт «Мерси»:

Много вирусов вызывают ОРВИ. Это и вирус гриппа, и коронавирус, и парвовирус, и аденовирус. Особенно актуально поднятие заболеваемости ОРВИ осенью, так как, во-первых, холодает, во-вторых, люди еще плохо одеваются с лета и плохо соблюдают меры предосторожности. Часто путешествуют, где контактируют с больными людьми и сидят под кондиционером в различных поездах, самолетах. Ну и поэтому повышается заболеваемость.