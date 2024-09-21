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Польские силовики избили беженца на границе

21 сентября 2024 12:28
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Белорусские пограничники нашли у границы с Польшей избитого мигранта, которого польские силовики «выбросили через калитку для животных» на территорию Беларуси. Об этом пишет Государственный пограничный комитет Беларуси в своем Telegram-канале.

Человек обратился за помощью к сотрудникам польских правоохранительных органов, но был избит и выкинут на белорусскую сторону.

Пограничники Беларуси оказали ему первую помощь и вызвали скорую, которая отвезла его в больницу. При этом Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в разжигании миграционного кризиса.

# Граница # Государственная граница Беларуси

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