Польские силовики избили беженца на границе

Белорусские пограничники нашли у границы с Польшей избитого мигранта, которого польские силовики «выбросили через калитку для животных» на территорию Беларуси. Об этом пишет Государственный пограничный комитет Беларуси в своем Telegram-канале.

Человек обратился за помощью к сотрудникам польских правоохранительных органов, но был избит и выкинут на белорусскую сторону.

Пограничники Беларуси оказали ему первую помощь и вызвали скорую, которая отвезла его в больницу. При этом Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в разжигании миграционного кризиса.