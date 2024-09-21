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Флористика, гончарное и швейное дело – как чемпионат «Абилимпикс» помогает найти работу мечты?

21 сентября 2024 12:47
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Флористика, гончарное и швейное дело – как чемпионат «Абилимпикс» помогает найти работу мечты?-1

Проволока, цветы и моя фантазия. И вот готов этот букет.

Флористика, гончарное и швейное дело – как чемпионат «Абилимпикс» помогает найти работу мечты?-3

Могилевчанка Екатерина Федькова увлеклась флористикой недавно. Научиться составлять букеты и создавать красоту из цветов ей предложили в колледже, где она получает профессию исполнителя художественно-оформительских работ и швеи. Решила попробовать, и у нее получилось. А дальше отправилась в Минск, чтобы испытать удачу и попасть на олимпиаду возможностей «Абилимпикс». Вместе с ней в белорусскую столицу приехали и другие участники.

Флористика, гончарное и швейное дело – как чемпионат «Абилимпикс» помогает найти работу мечты?-5

Анна Меркушевич, корреспондент:
В Беларуси проходит отборочный тур на международный конкурс. Это будет национальный чемпионат по профмастерству, который пройдет в Москве среди лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. Компетенции будут разные: гончарное дело, флористика, швейное дело и другие.

Флористика, гончарное и швейное дело – как чемпионат «Абилимпикс» помогает найти работу мечты?-7

Елена Фалевич, начальник отдела Республиканского института профессионального образования:
Представители нашей республики уже принимали участие в дистанционной или заочной форме, а именно впервые мы приглашены в рамках этого международного чемпионата к участию целой командой.

В ее состав войдут победители в разных компетенциях. На этой неделе определились лучшие из лучших среди флористов и гончаров. Испытания прошли на базе столичного колледжа ремесленничества и дизайна имени Кедышко. В числе счастливчиков учащаяся этого учебного заведения Екатерина Ачаковская.

Подробности в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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