Цены не кусаются – «Минский кирмаш» развернулся у Дворца спорта

Все дары осени сегодня можно найти на большой ярмарке, которая развернулась в Минске у Дворца спорта. Сюда приехали производители продукции из разных регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Мычко, корреспондент: Желающих закупиться витаминной продукцией здесь много. У прилавков настоящий ажиотаж. Активнее всего покупают овощи. Начинается заготовка на зиму.

Ассортимент огромный: мясные, молочные изделия, мед и соления, словом, все, чем порадовал этот сезон. Товары на любой вкус и кошелек. Цены не кусаются, они здесь намного ниже, чем в магазинах или на стационарных рынках.

А вот и отечественные яблоки. Можно найти разные сорта и вкусы. Килограмм обойдется примерно в 2 рубля.

Купила себе капусточки. Баклажан взяла, здесь дешевые баклажаны (2,50) в одной палаточке. У нас на рынке по 5.

Мы приехали из России, из города Новосибирск. Нам очень все понравилось, очень большой ассортимент, приемлемые достаточно цены, очень все радужно, красиво, богато.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы всегда удивляемся самыми свежими и вкусными продуктами. Сегодня выставлено больше 50 субъектов хозяйствования в городе Минске из разных уголков нашей страны: из Витебска, Бреста, из Гродненской области. Сегодня у нас и агрокультура, и свежайшие колбасы, мясо, сыры.