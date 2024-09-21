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Цены не кусаются – «Минский кирмаш» развернулся у Дворца спорта

21 сентября 2024 12:12
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Все дары осени сегодня можно найти на большой ярмарке, которая развернулась в Минске у Дворца спорта. Сюда приехали производители продукции из разных регионов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены не кусаются – «Минский кирмаш» развернулся у Дворца спорта-2

Алина Мычко, корреспондент:
Желающих закупиться витаминной продукцией здесь много. У прилавков настоящий ажиотаж. Активнее всего покупают овощи. Начинается заготовка на зиму.

Цены не кусаются – «Минский кирмаш» развернулся у Дворца спорта-4

Ассортимент огромный: мясные, молочные изделия, мед и соления, словом, все, чем порадовал этот сезон. Товары на любой вкус и кошелек. Цены не кусаются, они здесь намного ниже, чем в магазинах или на стационарных рынках.

Цены не кусаются – «Минский кирмаш» развернулся у Дворца спорта-6

А вот и отечественные яблоки. Можно найти разные сорта и вкусы. Килограмм обойдется примерно в 2 рубля.

Цены не кусаются – «Минский кирмаш» развернулся у Дворца спорта-8

Купила себе капусточки. Баклажан взяла, здесь дешевые баклажаны (2,50) в одной палаточке. У нас на рынке по 5.

Цены не кусаются – «Минский кирмаш» развернулся у Дворца спорта-10

Мы приехали из России, из города Новосибирск. Нам очень все понравилось, очень большой ассортимент, приемлемые достаточно цены, очень все радужно, красиво, богато.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы всегда удивляемся самыми свежими и вкусными продуктами. Сегодня выставлено больше 50 субъектов хозяйствования в городе Минске из разных уголков нашей страны: из Витебска, Бреста, из Гродненской области. Сегодня у нас и агрокультура, и свежайшие колбасы, мясо, сыры.

Подробнее в видеоматериале.

# Ярмарки в Минске

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