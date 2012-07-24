Как быстро узнать адреса тех, кому действительно нужна помощь?

Новости Беларуси. У десятков белорусских детей нет возможности получить самое необходимое, а мы «обрастаем» массой вещей, которые уже через год теряют свою актуальность. Те, кто только задумывается над тем, как помочь нуждающимся, сталкиваются с проблемой: где быстро узнать их имена и адреса, сообщает ctv.by со ссылкой на «АиФ».

У многих новичков в благотворительности есть страхи, связанные с чувством долга и ответственностью. Мол, если помог один раз, придется делать это постоянно. Помогать можно как угодно, кому угодно и ровно столько, сколько вы сможете. Даже самая маленькая помощь лучше, чем равнодушие.

Тамара Лисицкая, писательница, телеведущая, организатор многих благотворительных акций в Беларуси:

Желание совершить акт благотворительности, как правило, импульсивно, и если нет возможности поделиться или отдать лишнее «здесь и сейчас», человек может надолго, а то и навсегда, забросить эту идею. Вот почему так важно организовать единый информационный центр (лучше всего - сайт), в который стекалась бы информация обо всех нуждающихся страны.

А пока главного портала о благотворительности нет, волонтеры советуют штудировать прессу, различные сообщества в Интернете и телепрограммы, сайты банков самостоятельно: там регулярно сообщают об акциях пожертвования. В идеале - найти волонтера, который регулярно организует помощь детским домам или больницам, чтобы узнавать, кому нужна одежда, а кому - школьные принадлежности и игрушки. Если позволяет время, можно обзвонить по справочнику несколько приютов – список необходимых вещей будет еще более конкретным.

Справка ctv.by

Кому помощь нужна всегда

Белорусский детский хоспис, Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников, Белорусское молодежное общественное объединение «Разные-равные», Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, Сообщество экологических организаций «Зеленая сеть».