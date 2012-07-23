Первый «Бульба Фэст» пройдёт 28 июля в Силичах. Всем гостям фестиваля бесплатные драники!

Новости Беларуси. Только один день в году и только в РГЦ «Силичи» - Первый Белорусский фестиваль картофеля «BULBA FEST» под открытым небом, посвящённый самому дорогому для каждого белоруса – родной «бульбе», утверждают организаторы мероприятия.

Самый большой драник в Беларуси, битвы шеф-поваров, конкурсы и мастер-классы на свежем воздухе – масса представлений и забав ждут каждого, кто приедет в РГЦ «Силичи» 28 июля. Фестиваль объединит не только профессиональных поваров и рестораторов, но и желающих совершенно бесплатно отведать главное блюдо мероприятия, а также всех тех, кто хочет весело провести время на открытом воздухе.

Дмитрий Леош, один из организаторов BULBA FEST:

BULBA FEST действительно обещает быть масштабным и ежегодным. В этом году мы не планировали массовое приготовление драника, возможно это будет организовано в последующих годах. Массовым же будет поедание драника, а также различные дегустации. По программе, кроме драника, мастер-классов, барбекю битвы еще множество конкурсов, а также интересное музыкальное наполнение.



Любой желающий сможет узнать секреты профессиональных поваров из первых уст, понаблюдать за приготовлением 7-метрового драника, принять участие в других кулинарных мастер-классах. Экстремалов ждёт конкурс по скоростному поеданию драников.



Организаторы фестиваля предлагают уже сегодня принять учатсие в конкурсной программе.



Дмитрий Леош, один из организаторов BULBA FEST:

Внимание! Конкурс! Новый рюкзак торговой марки ADIDAS ищет хозяина! Всё, что Вам нужно сделать - придумать оригинальное четверостишье на тему картошки (в тексте обязательно должно присутствовать словосочетание «BULBA FEST») и отправить на ящик bulbafest@tut.by. Автор лучшего шедевра будет объявлен 28 июля в РГЦ «Силичи», где и сможет забрать свой приз. Юмор и креатив приветствуются.



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Справка ctv.by



Шеф-повары, задействованные в фестивале:

1. Михаил Григорчик - член Гильдии шеф-поваров России, Беларуси, клуба шеф-поваров Украины, сообщества шеф-поваров и шеф-кондитеров России, шеф-повар ресторана «Собрание».

2. Александр Чикилевский - член олимпийской сборной, член Гильдии шеф-поваров России, Беларуси, Украины, участник и призёр международных соревнований, знаток белорусской кухни, победитель первого чемпионата Беларуси по драникам, шеф-повар ресторана «BierKeller».

3. Иван Федышин - член Гильдии шеф-поваров Беларуси, частный шеф-повар.

4. Денис Светов - член олимпийской сборной, член Гильдии шеф-поваров Беларуси, участник и призёр международных соревнований, обладатель коллекции уникальных рецептов, шеф-повар ресторана «Варадеро».

5. Евгений Садовский - член Гильдии шеф-поваров России, Беларуси, организатор белорусского суши-батла, шеф-повар «Prosushi.by».

6. Андрей Шабаль - член Гильдии шеф-поваров Беларуси, фрилансер-шеф.

7. Алексей Бутько - член Гильдии шеф-поваров Беларуси, фрилансер-шеф.

8. Павел Кричевский - шеф-повар РЦ «Континент Гомель».